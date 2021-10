Apex Legends: Shadow Royale steht ab sofort zur Verfügung

Seit mehr als zwei Wochen läuft bereits das „Monsteralarm“-Event in dem Battle Royale-Shooter „Apex Legends“, das die Spieler in die passende Halloween-Stimmung bringen soll. Ab sofort ist auch der Shadow Royale-Modus zurück!

Demnach kann man sich bis zum 2. November 2021 in dieser speziellen Spielvariante versuchen, in der getötete Spieler weiterhin im Spiel bleiben, solange einer ihrer Teamkollegen noch am Leben ist. Die ausgeschalteten Spieler verwandeln sich in Schatten, die ausschließlich mit Nahkampfangriffen auf die Gegner losgehen können. Interessanterweise können sie jedoch auch Wallruns im Stile eines „Titanfall“ ausführen und sich entsprechend schneller fortbewegen. Die Trupps sind erst aus dem Spiel ausgeschieden, sobald alle Teammitglieder getötet wurden.

Des Weiteren ist der letzte Preistracker für das „Monsteralarm“-Event hinzugefügt worden. Einerseits kann man sich eine weitere Plakette verdienen, indem man 12.000 Schaden in Arenaspielen verursacht, und andererseits kann man bei 3000 Eventpunkten ein spezielles Kostüm für Loba freischalten. Ein Talisman und einige Statistikanzeigen sind ebenfalls freischaltbar.

Im In-Game-Shop wurde auch ein weiterer Sale zum Tag der Toten bereitgestellt, in dessen Rahmen man unter anderem Skins und weitere Inhalte für Octane, Bangalore, Loba und Gibraltar kaufen kann.

Am 3. November 2021 wird mit „Flucht“ die nächste Season in „Apex Legends“ starten. Mit Ash wird eine neue Legende Einzug halten, wobei auch die neue Karte „Sturmpunkt“ für spannende Gefechte herhalten wird.

Night has fallen, and the Shadows have come out to play.

Hop into Shadow Royale for a spooky good time from now until Nov 2 👻 pic.twitter.com/eImqgXTwgu

— Apex Legends (@PlayApex) October 26, 2021