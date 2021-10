Apex Legends: Ash, Sturmpunkt und mehr – Inhalte von „Flucht“ im Video

"Apex Legends" verweilt schon seit Anfang 2019 auf dem Markt.

EA und Respawn Entertainment haben einen weiteren Gameplay-Trailer zu „Apex Legends“ veröffentlicht. Er stellt die Inhalte der Season „Flucht“ vor, die am 2. November 2021 an den Start gehen wird. Darin werden die Spieler tief in die Ozeane von Gaia geführt und toben sich auf der Karte „Sturmpunkt“ aus.

Darüber hinaus kann die Legende Ash gespielt werden. Zudem stehen neue Waffen parat. Nachfolgend die Informationen zu den neuen Inhalten von „Apex Legends“:

Die Inhalte von „Flucht“

Neue Karte „Sturmpunkt“: Die unberührten Strände und das kristallklare Wasser sind laut Respawn nur das Auge eines Sturms. Euch erwarten wilde Prowler sowie eine neue Art von feindlichem Schwarm aus Giftspinnen. Hinzukommt ein aufziehender Sturm. Zum Schauplatz gehören Inselgruppen, Lager im Dschungel und eine Basis in einem riesigen Berg.

Neue Legende namens Ash: Ein Simulakrum der Frau, die einst Dr. Ashleigh Reed war. Ash erkennt überall den Tod, ergreift Gegner mit elektrischen Fallen, die sie bewegungsunfähig machen und erzeugt Risse im Raum, was weitere Opfer fordert.

Neue Waffe C.A.R-MP: Eine flexible Waffe, die leichte und schwere Munition abfeuern kann. Die Maschinenpistole „Combat Advanced Round“ ist vollautomatisch und hat einen ordentlichen Rückstoß.

Mehr zu Apex Legends:

„Apex Legends: Flucht“ bringt außerdem einen neuen Battle Pass mit limitierten Skins und Belohnungen mit sich. Freigeschaltet werden sie, indem Herausforderungen abgeschlossen werden und die Spieler im Rang aufsteigen. Der Launch von „Flucht“ erfolgt am 2. November 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC über Origin und Steam.

