Weird West: Auf 2022 verschoben – Releasetermin und neuer Trailer veröffentlicht

Zum Abschluss der Woche veröffentlichten die Verantwortlichen von Devolver Digital einen frischen Trailer zum ungewöhnlichen Abenteuer "Weird West" und bestätigten mit diesem den finalen Releasetermin des Titels. So viel vorweg: Die geplante Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres ist leider vom Tisch.

"Weird West" verschiebt sich auf 2022.

Vor wenigen Tagen setzten die Entwickler der WolfEye Studios einen Tweet ab, mit dem angedeutet wurde, dass in Kürze der finale Releasetermin von „Weird West“ verkündet werden könnte.

Und in der Tat: In Zusammenarbeit mit dem Publisher Devolver Digital veröffentlichten die WolfEye Studios nun den Releasetermin von „Weird West“ und räumten ein, dass aus der geplanten Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres nichts mehr wird. Stattdessen wird sich das ungewöhnliche Abenteuer auf 2022 verschieben und ab dem 11. Januar unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein.

Ein Action-Rollenspiel im Wilden Westen

Von offizieller Seite wird „Weird West“ als ein klassisches Action-Rollenspiel beschrieben, das euch in eine ungewöhnliche Version des Wilden Westen verfrachtet. Dort stehen sich Gesetzeshüter wie Revolverhelden argwöhnisch gegenüber. Gleichzeitig versprechen die Macher der WolfEye Studios spannende Geschichten und ungewöhnliche Abenteuer in der Welt von „Weird West“.

Zum Thema: Weird West: Releasetermin in Kürze? Entwickler deuten baldige Ankündigung an

„Entdeckt eine düstere Fantasy-Interpretation des Wilden Westens, wo sich Gesetzeshüter und Revolverhelden das Land mit fantastischen Kreaturen teilen“, so die Macher in der offiziellen Beschreibung weiter. „Erlebt die Entstehungsgeschichte einer atypischen Heldengruppe, die durch die Entscheidungen, die ihr in der unwirtlichen Umgebung trefft, zur Legende wird.“

Anbei der neueste Trailer zu „Weird West“, der anlässlich der Enthüllung des finalen Releasetermins zur Verfügung gestellt wurde.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Weird West