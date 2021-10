Weird West: Releasetermin in Kürze? Entwickler deuten baldige Ankündigung an

Via Twitter deuteten die Indie-Entwickler der WolfEye Studios eine baldige Ankündigung zu ihrem neuen Projekt "Weird West" an. Dabei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den finalen Releasetermin des ungewöhnlichen Abenteuers.

"Weird West" erscheint auch für die PlayStation 4.

Aktuell arbeiten die unabhängigen Entwickler der WolfEye Studios fieberhaft an der Fertigstellung ihres neuen Projekts „Weird West“. Dieses befindet sich für den PC sowie die Konsolen in Entwicklung und wurde vor einigen Wochen bereits für eine Veröffentlichung im Herbst 2021 bestätigt.

Nachdem bisher noch in den Sternen stand, wann „Weird West“ im Endeffekt erscheinen soll, könnten die Verantwortlichen der WolfEye Studios in Kürze für Klarheit sorgen und den finalen Releasetermin ihres kommenden Titels nennen. Darauf deutet zumindest ein aktueller Teaser des Studios hin, in dem auf eine baldige Ankündigung hingewiesen wird. Da gleichzeitig die Rede davon ist, dass Geister das Wort „Releasetermin“ flüstern, wird vermutet, dass sich hinter der Ankündigung in der Tat der finale Veröffentlichungstermin von „Weird West“ versteckt.

Eine ungewöhnliche Interpretation des Wilden Westens

Spielerisch wird „Weird West“ von offizieller Seite als ein Action-Rollenspiel beschrieben, das euch in eine alternative und ungewöhnliche Interpretation des Wilden Westens verfrachtet. Erscheinen wird „Weird West“ für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann der Titel zudem auf den Konsolen der neuen Generation gespielt werden.

„Entdeckt eine düstere Fantasy-Interpretation des Wilden Westens, wo sich Gesetzeshüter und Revolverhelden das Land mit fantastischen Kreaturen teilen“, so die Macher in der offiziellen Beschreibung. „Erlebt die Entstehungsgeschichte einer atypischen Heldengruppe, die durch die Entscheidungen, die ihr in der unwirtlichen Umgebung trefft, zur Legende wird.“

Oneirist witches dream of the fu̖̝̝̯̠̜t͞ư̥̙̤͉͓̱ŕ̻͔̦e̳̮̙̭̫͙̘, the spirits whisper “release date”https://t.co/PG7cNf5uGS pic.twitter.com/7W73PRzVTh — WolfEye Studios (@WolfEyeGames) October 22, 2021

