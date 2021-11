Kena Bridge of Spirits: Update 1.12 behebt Problem mit dem Foto-Modus

Kena Bridge of Spirits:

Ab sofort steht ein neues Update bereit, das das Action-Adventure "Kena: Bridge of Spirits" auf die Version 1.12 hebt. Im Zuge des Updates nahmen sich die Entwickler der Ember Labs eines Fehlers an, mit dem der Foto-Modus bisher zu kämpfen hatte.

Seit dem offiziellen Release wurde das malerische Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ in den vergangenen Wochen regelmäßig mit neuen Updates bedacht.

Wie die verantwortlichen Entwickler der Ember Labs bekannt gaben, steht ab sofort der nächste Patch bereit, der das Abenteuer der namensgebenden Protagonistin Kena auf die Version 1.12 hebt. Unter dem Strich haben wir es hier mit einem eher überschaubaren Update zu tun, mit dem sich die Entwickler zum einen der fehlerhaften invertierten Steuerung im Foto-Modus annahmen. Darüber hinaus wurde ein Bug aus der Welt geschafft, der bei den eigenen Spielständen für fehlerhafte Statistiken sorgen konnte.

Entwickler planen eine längerfristig Unterstützung

Wie es mit „Kena: Bridge of Spirits“ weitergehen wird, steht aktuell noch in den Sternen. Zwar versprachen die Verantwortlichen der Ember Labs, dass der Titel längerfristig unterstützt werden soll, in wie weit die Unterstützung über die Veröffentlichung von Updates beziehungsweise die Behebung von Fehlern und Problemen hinausgeht, wurde bisher jedoch nicht verraten.

Gleichzeitig wiesen die Entwickler der Ember Labs kürzlich darauf hin, dass wir wohl nicht mit einem direkten Nachfolger zu „Kena: Bridge of Spirits“ rechnen sollten, da die gemachten Erfahrungen der Entwickler eher in ein neues Projekt einfließen werden. Denkbar wäre allerdings, dass die Geschichte von Kenas Abenteuer in anderen Medien wie Filmen oder Comics weitererzählt wird.

Spruchreif sei diesbezüglich allerdings noch nichts.

