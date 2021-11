PSN Store Sale: Die neusten Angebote im PlayStation Store

Im PlayStation Store wurden etliche Spiele im Preis gesenkt. Was euch in dieser Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Meldung.

"The Last of Us Remastered" zählt zu den Angeboten der Woche.

Im PlayStation Store wurden am heutigen Mittwoch weitere Angebote freigeschaltet. In den meisten Fällen handelt es sich bei den teilnehmenden Spielen um wiederkehrende Preissenkungen, die in den vergangenen Monaten und Jahren regelmäßig zu beobachten waren.

Zu den neuen Angeboten der Woche zählt unter anderem „Space Invaders Forever“, das ihr 40 Prozent günstiger für 17,99 statt 29,99 Euro erwerben könnt. Ebenfalls im Angebot ist „Destroy All Humans!“. Diesmal bekommt ihr den Titel für 23,99 statt 39,99 Euro. „Saints Row: The Third Remastered“ könnt ihr für 13,99 statt 39,99 Euro obendrauf packen. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 65 Prozent.

Medievil, Spyro und mehr

Ein weiterer Teil des neuen PSN-Sales ist das. Für 17,99 statt 39,99 Euro könnt ihr das Paket erwerben. Für diesen Preis war es in diesem Jahr aber schon mehrfach im Angebot.wird für 14,99 statt 29,99 Euro verkauft. Seit 2020 ist es schon das elfte Mal, dass der Preis temporär auf diesen Betrag gesenkt wurde. Dieist für 19,99 statt 39,99 Euro zu haben.

Einen 65-Prozent-Rabatt gibt es (mal wieder) auf die „Spyro Reignited Trilogy“. Für 13,99 statt 39,99 Euro könnt ihr die Sammlung in euren Besitz bringen. Das „Spyro + Crash Remastered Spiele-Bundle“ ist für 27,99 statt 69,99 Euro zu haben. Die „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“ bekommt ihr für 19,99 statt 39,99 Euro.

Zu den weiteren wiederkehrenden Deals im PlayStation Store gehört „Burnout Paradise Remastered“. Hier sank der Preis von 19,99 auf 7,99 Euro. Bei den vorangegangenen Sales konnten PS Plus-User sogar für 5,99 Euro zuschlagen. „Okami HD“ ist für 9,99 statt 19,99 Euro im Angebot. Auch bei diesem Titel wurde der Preis in vorangegangenen Sales häufig erreicht.

„Shadow Of The Colossus“ bekommt ihr für 19,99 statt 39,99 Euro. Im vergangenen Jahr war der Titel mehrfach für 9,99 Euro im Angebot. „Locoroco 2 Remastered“ kostet einmal mehr 7,49 statt 14,99 Euro. Den Vorgänger „Locoroco Remastered“ packt ihr ebenfalls für 7,49 statt 14,99 Euro obendrauf. Nachfolgend einige weitere Angebote im Sale:

Das war längst nicht alles. Im PlayStation Store wurden mehr als 100 Spiele bzw. Editions im Preis gesenkt. Eine vorläufige Übersicht findet ihr auf psprices.com. Im Laufe des Tages sollte die offizielle Auflistung im PlayStation Store folgen. Die entsprechende Angebote-Kategorie ist hier verlinkt. Auch die neusten PS Plus-Games für November 2021 sind seit gestern im PlayStation Store verfügbar.

