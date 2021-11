GTA Online: Monat der Raubüberfälle mit exklusiven Belohnungen gestartet

Im November riefen die verantwortlichen Entwickler von Rockstar Games in der Welt von „GTA Online“ den Monat der Raubüberfälle aus und stellten zudem die Herausforderungen, Boni und Inhalte der laufenden Woche bereit.

Wem beispielsweise der Sinn nach der doppelten Anzahl an Erfahrungspunkten und GTA-Dollar stehen sollte, der kommt in den nächsten Tagen bei den exotischen Exportlisten und Kundenaufträgen in der Autowerkstatt, bei Motor Wars oder bei allen fünf ursprünglichen Raubüberfällen in Form von „Fleeca-Überfall“, „Gefängnisausbruch“, „Humane-Labs-Überfall“, „Serie-A-Finanzierung“ und „Pacific-Standard-Überfall“ auf seine Kosten.

Zum Thema: GTA 5: Anhaltende Verkäufe lassen GTA 6 in weite Ferne rücken

Wer den Abschluss der Finale des „Gefängnisausbruchs“, des „Humane-Labs-Überfalls“, der „Serie-A-Finanzierung“ oder des „Pacific-Standard-Überfalls“ meistert, darf sich darüber hinaus über eine einmalige Bonuszahlung in Höhe von 500.000 GTA-Dollar freuen. Zu den weiteren Highlights der laufenden Woche gehört das Karin-T-Shirt, das als kostenloser Login-Bonus auf alle Spieler wartet, die sich in dieser Woche einloggen. Ebenfalls kostenlos angeboten werden die Go-Karts Dinka Veto Classic und Modern, die ihr ab sofort im Renn-Creator findet.

Auch für die Schnäppchenjäger unter euch wird natürlich etwas geboten. Während euch auf den Kauf von Luxus-Apartments ein Rabatt von 40 Prozent eingeräumt wird, wurden die Preise für Panzerungen um die Hälfte reduziert. Beim Erwerb neuer Munition hingegen könnt ihr 30 Prozent sparen. Bei den Fahrzeugen wartet ein Rabatt in Höhe von 40 Prozent auf die Mammoth Hydra, die Buckingham Valkyrie, den Savage, den HVY Insurgent Pick-up, den HVY Insurgent, den JoBuilt Velum 5-Sitzer, den Karin Technical and den Karin Kuruma (gepanzert).

Weitere Highlights der Woche in der Übersicht

Der Lampadati Casco ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

Preisfahrzeug und -Herausforderung: kommt sechs Tage in Folge unter die besten 4 in einer Rennserie im LS Car Meet und gewinnt den Übermacht Cypher

Testfahrzeuge: Annis ZR350, Karin Futo GTX und Karin Previon

Prime-Gaming-Boni: Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA-Dollar fürs Spielen im Lauf dieser Woche, sowie das Motorrad LCC Sanctus kostenlos (erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos)

Prime-Gaming-Rabatte: 70 Prozent auf den Western Company Besra und den Truffade Z-Type

Alle Details zum Monat der Raubüberfälle und den Inhalten der laufenden Woche findet ihr auf der offiziellen Website.

Quelle: Rockstar Games

Weitere Meldungen zu GTA Online.