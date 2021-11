Jump Force: Online-Service und digitaler Verkauf werden eingestellt

Anlässlich des 50. Jubiläums der „Weekly Shōnen Jump“ veröffentlichten die Entwickler von Spike Chunsoft und der Publisher Bandai Namco Entertainment im Februar 2019 den Fighting-Titel „Jump Force“ für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One.

Im vergangenen Sommer folgte zudem eine Umsetzung für Nintendos Switch. Wie Bandai Namco Entertainment im Rahmen einer aktuellen Stellungnahme bestätigte, wird das Unternehmen den Verkauf der digitalen Version von „Jump Force“ Anfang 2022 einstellen und den Fighting-Titel am 7. Februar des kommenden Jahres aus allen gängigen Download-Stores entfernen. Ein Schritt, der auch die Ingame-Währung und die verschiedenen Download-Inhalte betrifft.

Der Online-Service von „Jump Force“ hingegen wird noch bis zum Sommer 2022 zur Verfügung stehen und laut der Ankündigung von Bandai Namco Entertainment am 24. August 2022 vom Netz genommen. Dann werden Spieler des Fighting-Titels sowohl auf den Ranglisten-Multiplayer als auch die verschiedenen Online-Features von „Jump Force“ verzichten müssen.

Zum Thema: Bandai Namco Entertainment: „Fun for All into the Future“ – neues Logo und Slogan vorgestellt

„Unser aufrichtiger Dank geht an alle Jump Force-Spieler und -Fans für ihre Unterstützung. Aber alles Gute muss irgendwann ein Ende haben“, heißt es zum Ende der Unterstützung von „Jump Force“ kurz und knapp. Alle weiteren Details zu diesem Thema wurden auf der offiziellen Website zusammengefasst.

Our sincere thanks goes out to all Jump Force players and fans for their support; but with all good things, they must come to an end.

Jump Force’s availability through digital purchase in the Americas will end on 2/7/2022 at 5 PM PST. pic.twitter.com/upzmWbqmcP

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) November 10, 2021