The Plane Effect: Das dystopische Adventure erscheint nächsten Monat für die PS4

Vor wenigen Wochen wurde das dystopische Adventure „The Plane Effect“ aus dem Hause Kiku bereits für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Nachdem kürzlich bereits bestätigt wurde, dass auch die Konsolen der alten Generation mit „The Plane Effect“ versorgt werden, bekamen die Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One nun einen konkreten Releasetermin. Erscheinen werden die Last-Gen-Versionen demnach am 2. Dezember 2021. An den gebotenen Inhalten wird sich natürlich nichts ändern.

Findet einen Weg nach Hause

Nach wie vor erlebt ihr ein Abenteuer, in dem ihr euren letzten Tag im Büro verbringt und euch plötzlich mit einer kosmischen Anomalie konfrontiert seht, deren Kräfte über Raum und Zeit hinausgehen. Hilflos dem Kosmos ausgeliefert wird dem Protagonisten von „The Plane Effect“ klar, dass er so schnell wie möglich zu deiner Familie muss.

„Während du dich durch die dystopische Stadtlandschaft bewegst, wird dir schnell klar, dass nicht alles so ist, wie es sein sollte. Hat der Weg schon immer so viel Zeit in Anspruch genommen? Waren die Straßen schon immer wie ein Labyrinth? Wo ist überhaupt dein „Zuhause“? Du weißt nur, dass du weitermachen musst“, so die offizielle Beschreibung weiter.

