Heavenly Bodies: Release für PS4 und PS5 – Termin und Trailer

Mit dem physikbasierten "Heavenly Bodies" könnt ihr euch bald in den Weltraum begeben. Der Termin steht fest und auch ein Trailer kann in Augenschein genommen werden.

„Heavenly Bodies“ wird am 7. Dezember 2021 für PS5, PS4 und PC (via Steam) erscheinen, wie der Entwickler 2pt Interactive bekanntgab. Was euch mit dem Titel erwartet, zeigt ein Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

In „Heavenly Bodies“ sollt ihr die sich ständig verändernden Nuancen der schwerelosen Bewegung erkunden und dabei mit den Sticks des Controllers die Arme des Kosmonauten steuern. Dabei schiebt und zieht ihr euch durch „vollständig physikalisch simulierte Szenarien an Bord einer wissenschaftlichen Forschungsstation“.

Zur Handlung heißt es: „Ihr wurdet damit beauftragt, die stolzeste technische Errungenschaft der Erde in Betrieb zu nehmen. Nur durch Funkkontakt mit der Missionskontrolle unterstützt müsst ihr euren scharfen Verstand und eure Gliedmaßen einsetzen, um Weltraumteleskope zu montieren, empfindliche Solaranlagen zu warten und die kosmische Botanik zu erforschen. Aber ohne Schwerkraft ist nichts ruhig, nichts sicher und nichts einfach.“

Features von Heavenly Bodies:

Eine Sammlung stellarer Szenarien, inspiriert von Weltraumforschern im Laufe der Geschichte

Einzelspieler-Modus und lokaler Koop. Ihr könnt die Missionen entweder alleine oder mit einem Freund aus dem All spielen

Unterstützung von Share Play

Mit den Kosmonauten führt ihr heikle Manöver durch

Ihr manipuliert teure Raumfahrzeuge und Maschinen

Stilisierte 70er-Jahre-Ästhetik mit Einflüssen aus der Weltraumfotografie und technischen Illustrationen

Weitere Details zu „Heavenly Bodies“ verrät euch Joshua Tatangelo, Designer und Lead Artist bei 2pt Interactive, direkt auf dem PlayStation Blog. Nachfolgend ein Trailer zum Abenteuer:

