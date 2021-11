Deathloop: Umfangreiches Update mit zahlreichen Verbesserungen steht bereit – Changelog

Wie Bethesda Softworks und die Entwickler der Arkane Studios bekannt gaben, steht auf der PlayStation 5 ab sofort das zweite umfangreiche Update zum innovativen Shooter „Deathloop“ bereit.

Offiziellen Angaben zufolge wurden im Rahmen des neuen Updates nicht nur diverse Fehler behoben, mit denen „Deathloop“ bisher noch zu kämpfen hatte. Darüber hinaus wurde auch im Bereich des Komforts und der Barrierefreiheit nachgebessert. Beispielsweise wurden die Möglichkeit zur Neubelegung des Controllers und zur Invertierung des rechten und des linken Sticks hinzugefügt. Hinzukommen größere Texte und ein anpassbares Sichtfeld im Spielgeschehen.

Der Changelog fasst die Neuerungen zusammen

Im weiteren Verlauf des Changelogs wird darauf hingewiesen, dass sich die fehlerhaften Trophäen und Meisterleistungen nach der Installation des neuen Updates wie vorgesehen freischalten lassen. Weitere Anpassungen betreffen das Eindringen in andere Welten, das Verhalten der NPCs, die allgemeine Stabilität oder die vereinzelten Verbindungsprobleme, über die die „Deathloop“-Spieler zuletzt klagten. Den umfangreichen deutschsprachigen Changelog zum neuen Update findet ihr hier.

Zum Thema: Deathloop: Game Update 1 mit PS5-Feature-Verbesserungen und mehr – Changelog

„Deathloop“ ist für die PlayStation 5 sowie den PC erhältlich und entstand bei den „Dishonored“-Machern der Arkane Studios. Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Colt Vahn, der eines Morgens an einem scheinbar verlassenen Strand erwacht und sich plötzlich in einem gnadenlosen Spiel wiederfindet, in dem Jagd auf ihn gemacht wird. Zu allem Überfluss erwacht er nach einem Tod am gleichen Strand und der tödliche Kreislauf beginnt von vorne.

Nur wenn es Colt gelingt, in einem vorgegeben Zeitraum eine bestimmte Anzahl an Zielen auszuschalten, kann er die Zeitschleife durchbrechen.

Quelle: Bethesda Softworks

Weitere Meldungen zu Deathloop.