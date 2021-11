Atelier Sophie 2: Ramizel Erlenmeyer im neuen Charakter-Trailer vorgestellt

Zu dem kommenden Japano-Rollenspiel "Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream" ist ein neuer Trailer erschienen, der uns Ramizel Erlenmeyer vorstellt, die der Gruppe als große Schwester dienen wird.

Die Verantwortlichen von Koei Tecmo und Gust haben einen neuen Trailer zu dem kommenden Japano-Rollenspiel „Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream“ veröffentlicht. Mit diesem stellt man uns den Charakter Ramizel Erlenmeyer vor, der im Japanischen von Rie Takahashi vertont wird.

Die große Schwester

Bei Ramizel Erlenmeyer handelt es sich um eine spannende und aufstrebende Alchemistin, die als Vermittlerin für die Menschen aus Erde Wiege in Erscheinung tritt. Jeder verlässt sich auf sie, da sie immer ein Lächeln auf den Lippen hat und eine tiefe Ruhe ausstrahlt. Zudem hat sie einen starken Sinn für Gerechtigkeit und eine sehr dynamische Persönlichkeit, die sie häufiger in Kämpfe mit Monstern verwickelt. Als sie auf Sophie und Plachta trifft, die ebenfalls Alchemistinnen sind, wirft sie ein Auge auf sie und passt auf sie auf, während sie heranwachsen.

In „Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream“ werden die Spieler rundenbasierte Kämpfe mit sechs Gruppenmitgliedern erleben, wobei es eine vordere sowie eine hintere Reihe mit je drei Kämpfern gibt. Des Weiteren wird man nahtlose Übergänge in die Kämpfe bieten, sodass das Spieltempo im neuen Teil stets angenehm bleiben soll und man nicht allzu lange mit Ladezeiten konfrontiert wird.

„Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream“ erscheint hierzulande am 25. Februar 2022 für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC (via Steam). Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

