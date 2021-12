Hood Outlaws & Legends: Season 2 „Yule“ mit Gold Rush Modus und Battle Pass gestartet

"Hood Outlaws & Legends" ist in die Season 2 namens "Yule" gestartet. Darin erwarten euch ein neuer Battle Pass und der Gold Rush-Modus. Die neuen Inhalte werden in einem Trailer vorgestellt.

Sumo Digital und Focus Entertainment haben mit „Season 2: Yule“ in „Hood: Outlaws & Legends“ eine neue Saison gestartet. Sie kommt mit einem neuen Battle Pass daher, der euch mit kosmetischen Items und dem Spielmodus „Gold Rush“ versorgt. Zu sehen ist das Ganze in einem Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Zellen anschauen könnt.

Infos zum Gold Rush Modus

Um in diesem PvPvE Spielmodus gewinnen zu können, muss das Team eine bestimmte Menge an Gold zu einem gehaltenem Spawnpunkt bringen, bevor es den Gegnern gelingt.

Hierbei ist zu beachten: Wer zu viel Gold trägt, der wird langsamer und ein leichteres Ziel. Daher solltet ihr eure Taschen im Auge behalten und sie regemäßig leeren. Es gilt, verschiedene Schätze zu finden oder von gegnerischen Outlaws zu erbeuten. Laut der Angabe der Entwickler können dabei verschiedene Spielstile zum Einsatz kommen und Erfolg versprechen.

Battle Pass mit 100 kosmetischen Items

Der „Season 2: Yule Battle Pass“ belohnt euch wiederum mit optischen Items. Erledigt Raubzüge, um im Battle Pass Fortschritte zu erzielen und so mehr 100 neue Outfits, Waffenskins oder Banner freizuschalten.

„Hood: Outlaws & Legends“ wurde am 10. Mai 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One und den PC (via Steam) veröffentlicht. Weitere Details und Videos zum Spiel könnt ihr euch in unserer Themen-Übersicht anschauen. Nachfolgend der erwähnte Trailer zur Season 2:

