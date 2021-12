Jahresrückblick 2021: Nach diesen 10 Spielen wurde am häufigsten gegoogelt

Der Jahresrückblick von Google zeigt unter anderem, nach welchen Videospielen im Jahr 2021 am häufigsten gesucht wurde. Auf dem ersten Platz befindet sich ein Spiel, das wohl die wenigsten von euch erwartet hätten.

Das Technologieunternehmen Google hat die weltweit häufigsten Suchanfragen des Jahres veröffentlicht. Unter zahlreichen Kategorien wie zum Beispiel News, Schauspieler oder Songs befindet sich auch eine Liste mit Videospielen, die im Jahr 2021 das höchste Suchvolumen vorweisen konnten.

Platz eins ist etwas überraschend: Hier trohnt ein Mobile-Spiel namens „PopCat“. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich um ein Katzenspiel. Oder noch genauer: Ein Puzzlespiel, mit dem man sich unterwegs die Langeweile vertreiben kann. Weitere Informationen dazu erfahrt ihr auf Google Play.

Die zwei nachfolgenden Plätze gehen an Eletronic Arts. Während die Fußballsimulation“FIFA 22″ den zweiten Platz belegt, befindet sich der Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ auf Rang drei.

Über den vierten und fünften Platz darf sich wiederum Capcom freuen. Das Action-Rollenspiel „Monster Hunter Rise“ und der Horrortitel „Resident Evil Village“. Dahinter folgt das Anime-RPG „Genshin Impact“, mit dem das chinesische Entwicklerstudio miHoYo einen riesigen Erfolg verzeichnen konnte.

Auf Platz sieben sehen wir Activisions WW2-Shooter „Call of Duty: Vanguard“. Ubisoft verbucht mit „Far Cry 6“ den achten Platz und EA ist dahinter mit „Madden NFL 22“ erneut in der Top 10 vertreten. Damit gehen drei Plätze an den weltweit bekannten Spielepublisher. Abgerundet werden die Platzierungen von dem Switch-Titel „Metroid Dread“

Die 10 Spiele mit den meisten Suchanfragen

PopCat FIFA 22 Battlefield 2042 Monster Hunter Rise Resident Evil Village Genshin Impact Call of Duty: Vanguard Far Cry 6 Madden NFL 22 Metroid Dread

Quelle: Google Trends

Weitere Meldungen zu Google, Häufigste Suchanfragen, Jahresrückblick 2021.