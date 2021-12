Weird West: Erneute Verschiebung angekündigt – Ersatztermin steht fest

Devolver Digital hat eine Verzögerung für das kommende Action-RPG „Weird West“ angekündigt. Vorherigen Plänen zufolge sollte das Spiel in den ersten Januarwochen auf Konsolen und PC erscheinen. Allerdings stieß das Team im Zuge der jüngsten Rückmeldungen auf einige Probleme, die diese Pläne zurückwarfen.

„Es wird mehr Zeit benötigt, um ein Erlebnis zu liefern, das die Community von WolfEye und Devolver erwartet“, heißt es in einer Erklärung. „Das Team versteht, dass dies eine Enttäuschung für die Leute sein könnte, möchte aber sicherstellen, dass das Spiel, an dem sie jahrelang gearbeitet haben, in der bestmöglichen Form auf den Markt kommt.“

Zweite Verschiebung innerhalb weniger Monate

Es ist nicht die erste Verschiebung, die der Titel über sich ergehen lassen musste. Schon im Oktober des laufenden Jahres wurde „Weird West“ in das kommende Jahr verschoben, nachdem zuvor von einem Launch vor dem Jahreswechsel die Rede war.

Zu den Gründen der Verschiebung erklärte Devolver Digital: „Weird West ist eine beeindruckend tiefgründige Mischung aus Action-RPG und immersiven Simulationselementen, die auf den Erfahrungen des Wolfeye-Teams mit Dishonored und Prey aufbaut. Das frühe Feedback ist fantastisch, aber wie bei jeder immersiven Simulation gibt es eine Menge Variablen, die zu unbeabsichtigten Konsequenzen führen können.“

„Weird West“ ist ein Mix aus einem Western und einer übernatürlichen Anthologie. Im Spielverlauft verfolgt ihr fünf Geschichten, die sich überschneiden. Zu den Charakteren gehören eine waffenschwingende Hellseherin und ein Cowboy, dessen Kopf mit dem eines Schweins vertauscht wurde. Das Spiel wurde erstmals bei den The Game Awards 2019 vorgestellt.

Das Entwicklerteam WolfEye Studios wird vom ehemaligen Arkane-Chef Raphael Colantonio geleitet. Er hat sich in einem Video, das ihr euch unten ansehen könnt, für die Verzögerung entschuldigt. „Weird West“ wird am 31. März 2022 für Xbox One, PlayStation 4 und PC auf den Markt gebracht. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Weird West“-Übersicht.

