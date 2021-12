Games with Gold: Line-Up für den Januar 2022 geleakt – Diese Spiele warten

In den vergangenen Monaten leakte die Website „Dealabs“ immer wieder die Line-Ups der „Gratis“-Spiele für PlayStation Plus beziehungsweise Games with Gold.

Nachdem in dieser Woche bereits das Januar 2022-Line-Up für PlayStation Plus geleakt wurde, liegt nun auch ein Leak zu den Games with Gold-Spielen im Januar 2022 vor. Freuen dürfen sich Xbox Live Gold-Abonnenten demnach über Indie-Kost sowie einen legendären Klassiker des Shoot’em Up-Genres. Anbei die noch unbestätigte Übersicht der Games with Gold-Spiele für den Januar 2022.

Aground (Xbox One, Xbox Series X/S)

Veröffentlichung am 11. Februar 2022

Metascore: 76 (Xbox-Version)

User-Score: 7,8

Regulärer Preis: 14,99 Euro

Produkteintrag im Xbox Store

NeuroVoider (Xbox One, Xbox Series X/S)

Veröffentlichung am 17. März 2017

Metascore: 80 (Xbox-Version)

User-Score: –

Regulärer Preis: 13,99 Euro

Produkteintrag im Xbox Store

Radiant Silvergun (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S)

Veröffentlichung am 17. März 2017

Metascore: 86 (Xbox-Version)

User-Score: 8,3

Regulärer Preis: 7,19 Euro

Produkteintrag im Xbox Store

Space Invaders Infinity Gene (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S)

Veröffentlichung am 15. September 2010

Metascore: 80 (Xbox-Version)

User-Score: 8,5

Regulärer Preis: 6,99 Euro

Produkteintrag im Xbox Store

Eine offizielle Bestätigung seitens Microsoft steht noch aus.

Quelle: Dealabs

