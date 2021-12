PS Plus Januar 2022: Liste geleakt – PS4- und PS5-Spiele in der Übersicht

PS Plus Januar 2022:

Seit einigen Monaten werden die neuen PS Plus-Spiele nicht einfach nur angekündigt, sondern im Vorfeld geleakt. Und in aller Regelmäßigkeit bestätigen sich die Gerüchte im Nachhinein, sodass auch der Leak zu den PS Plus-Spielen für Januar 2022 ordentlich Gewicht hat.

PS Plus-Spiele für Januar 2022

Laut der Angabe des Dealabs-Users, der bereits die PS Plus-Angebote für September, Oktober, November und Dezember sowie die Xbox Live Games with Gold-Titel für Dezember und die 15 Days of Free Games-Aktion des Epic Games Store korrekt „vorhersagte“, gab am Nachmittag die Übersicht über die PS Plus-Games für Januar 2022 heraus.

Sollte sich der Leak auch diesmal bewahrheiten, wovon durchaus ausgegangen werden kann, dann erwarten euch im kommenden Monat die folgenden „Gratis-Games“:

Deep Rock Galactic (PS5 /PS4)

Veröffentlichung am 4. Januar 2022

Metascore: 83 (Xbox-Version)

(Xbox-Version) User-Score: 8,2

Regulärer Preis: TBA

Produkteintrag im PlayStation Store

Dirt 5 (PS5 /PS4)

Veröffentlicht am 3. November 2020

Metascore: 79

User-Score: 5.2

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Persona 5 Strikers (PS4)

Veröffentlicht am 23. Februar 2021

Metascore: 83

User-Score: 7.8

Regulärer Preis: 59,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Die Aufnahme von „Deep Rock Galactic“ in das PS Plus-Angebot geht mit dem Launch des Titels im PlayStation Store einher. Der Titel wird als 1-4-Spieler-Koop-FPS „mit knallharten Weltraumzwergen, 100 Prozent zerstörbaren Umgebungen, prozedural generierten Höhlen und endlosen Horden außerirdischer Monster“ beschrieben. Auf anderen Plattformen ist „Deep Rock Galactic“ bereits ein alter Hut: Der Titel wurde 2020 für PC und Xbox One veröffentlicht.

Zur Verfügung gestellt werden die neuen PS Plus-Spiele für Januar 2022 voraussichtlich am 4. Januar 2022. Die offizielle Ankündigung dürfte am 29. Dezember 2021 erfolgen, sofern Sony bei der bekannten Regel bleibt.

Und nicht vergessen: Die PlayStation Plus-Spiele des Monats Dezember 2021 können bis zum 4. Januar 2022 in Anspruch genommen werden. „Gratis“ heruntergeladen werden dürfen die „Godfall Challenger Edition“ für PS5 und PS4, „Mortal Shell“ für PS4 und „Lego DC Super-Villains“ für PS4.

Das bietet PlayStation Plus

Die Mitgliedschaft bei PlayStatuion Plus ist zwar nicht kostenlos, aber durchaus lohnenswert. Mitglieder bekommen monatlich mindestens drei Spiele, die ohne Zusatzkosten aus dem PlayStation Store bezogen werden dürfen. Zudem können PS Plus-Mitglieder auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5 zugreifen. Obendrauf gibt es exklusive Rabatte im PlayStation Store, exklusive Addons und Pakete, die PlayStation Plus-Spielern regelmäßig zur Verfügung gestellt werden, sowie 100 GB Cloud-Speicher.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Ebenfalls wurde vor nicht allzu langer Zeit eine aktuelle Angabe zur Zahl der PlayStation Plus-Abonnenten herausgegeben. Im September war von 47,2 Millionen Mitgliedern die Rede, die bis zu 60 Euro pro Jahr für den Dienst bezahlen. Mehr zu PS Plus findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren