The King of Fighters XV: Maxima im neuen Trailer vorgestellt

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release des Fighting-Titels stellten die Entwickler von SNK einen frischen Trailer zu "The King of Fighters XV" bereit. In diesem wird uns mit Maxima ein weiterer spielbarer Charakter vorgestellt.

"The King of Fighters XV" erscheint Anfang 2022.

In den vergangenen Tagen hatten interessierte Spieler dank der offenen Beta die Möglichkeit, selbst Hand an den kommenden Fighting-Titel „The King of Fighters XV“ zu legen.

Passend dazu stellten die Entwickler von SNK mit Maxima einen weiteren Charakter vor, der sich im frisch veröffentlichten Trailer zeigt. Maxima feierte als Partner von K sein Debüt in „The King of Fighters 99“. Im Kampf setzt Maxima vor allem auf seinen kybernetischen Anzug, mit dem er in der Lage ist, reichlich Schaden auszuteilen und Gegner zu werfen, die um ein Vielfaches größer sind als er.

Der Release erfolgt Anfang 2022

Nach einer Verschiebung, die vor allem der Qualität von „The King of Fighters XV“ zugute kommen soll, ist der Fighting-Titel mittlerweile für eine Veröffentlichung am 17. Februar 2022 vorgesehen. Versorgt werden der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Zum Launch wird „The King of Fighters XV“ mit 39 spielbaren Charakteren aufwarten. Sechs weitere werden nach dem Release in Form entsprechenden DLCs hinzukommen. Zu den gebotenen Modi gehören der obligatorische Story-Modus sowie eine umfangreiche Online-Mehrspieler-Komponente, die mit einem Rollback-Netcode versehen wurde.

