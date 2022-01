Crusader Kings III: Release wohl nächsten Monat – Termin in der Datenbank entdeckt

Das Strategiespiel "Crusader Kings III" findet offenbar in Kürze den Weg auf die Konsolen. In der Datenbank von PlayStation wird der achte Februar 2022 als Veröffentlichungstermin angegeben.

In einem Monat könnte „Crusader Kings III“ den Markt veröffentlicht werden. Darauf deutet ein Erscheinungstermin in der PlayStation-Datenbank hin. Wieder einmal war der Twitter-Nutzer „PlayStation Game Size“ aufmerksam und hat den entdeckten Termin öffentlich gemacht. Sollte sich das Datum bewahrheiten, erscheint das mittelalterliche Strategiespiel am achten Februar dieses Jahres.

Zeitgleich mit dem nächsten DLC?

Tatsächlich wurde für diesen Termin schon das „Royal Court“-DLC bestätigt. Anscheinend möchte Paradox Interactive zeitgleich die Konsolenversion auf den Markt bringen. Noch hat der Publisher den Termin aber nicht bestätigt. Sobald wir dazu etwas Neues erfahren, werden wir euch schnellstmöglich darüber informieren.

Der letzten Trailer zu „Crusader Kings III“ war auf der Gamescom 2021 zu sehen. Dort wurde bestätigt, dass der Titel auch für Sonys PS5 erscheinen wird.

Related Posts

Das Entwicklerstudio Lab42 weist auf die zahllosen strategischen Möglichkeiten hin, die der Strategie-Titel zu bieten hat. Jeder Charakter zeichnet sich durch eine individuelle Persönlichkeit aus, die den Spielverlauf beeinflusst. Das Ziel lautet, eure eigene Dystanie aufzubauen und stetig zu erweitern. Dafür müsst ihr unter anderem Kriege gegen andere Nationen führen. Um ein angenehmes Gameplay auf den Konsolen sicherzustellen, hat das Entwicklerteam die Steuerung an die Controller angepasst.

„Lebe das Leben eines mittelalterlichen Herrschers und schreibe deine eigene Geschichte in Crusader Kings III“, heißt es in der Beschreibung.

Weitere Meldungen zu Crusader Kings 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren