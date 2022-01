Far Cry 6: So schließt ihr Für König und Land in Pagan Kontrolle ab – Guide, Tipps

Mittlerweile könnt ihr euch im neuen „Far Cry 6“-DLC „Pagan: Kontrolle“ in ein weiteres aufregendes Abenteuer stürzen. Im Rahmen der Story der Erweiterung müsst ihr als Pagan Min drei Stücke einer Maske finden, um aus der Gedankenwelt eurer Spielfigur entkommen zu können. Wir helfen euch nachfolgend dabei, die Mission „Für König und Land“ erfolgreich abzuschließen.

Überlebt die Fallen in den Tunneln

Diese Quest findet ihr in der südöstlichen Ecke der Karte, wo sich das Durgesh-Gefängnis befindet. Folgt zunächst dem Weg, bis ihr zu einem verschlossenen Tor gelangt. Links und rechts von euch seht ihr Zelltüren, hinter denen sich Eingänge zu einem Tunnelsystem befinden. Entscheidet euch für einen Eingang und geht hindurch.

Die Reihenfolge ist egal, denn ihr müsst beide Tunnel abschließen, um den Auftrag beenden zu können. Wir beginnen mit dem linken Tunnel, wo einige Gegner auf euch warten, die ihr erledigen müsst. Nach einem kurzen Ausflug an die frische Luft landet ihr in einer Schatzkammer und begebt euch anschließend in den rechten Tunnel. Dort warten neben mehreren Feinden auch verschiedene Fallen und am Ende eine kurze Vision.

Besiegt Yuma Lau!

Nachdem ihr beide Pagan Min-Statuen erreicht habt, öffnet sich das Tor zum finalen Raum. Dort wartet Yuma Lau bereits auf euch, die überhaupt nicht gut auf eure Spielfigur zu sprechen ist. Zunächst wird sie euch mit einer gewöhnlichen Schusswaffe attackieren und Feuerfallen einsetzen. Zudem befinden sich ebenfalls Standardgegner im Areal, die ihr ausschalten solltet. Habt ihr Yumas Energie genug reduziert, wird sie kurzzeitig verschwinden.

In der finalen Phase des Bosskampfes wird euch Yuma mit einem Flammenwerfer angreifen, weshalb ihr ihr besser nicht zu nahe kommen solltet. Idealerweise solltet ihr versuchen, ihr in den Rücken zu fallen und so lange auf ihre Waffe zu schießen, bis diese explodiert. So könnt ihr sie direkt ausschalten. Habt ihr sie erledigt, startet eine weitere Vision. Anschließend könnt ihr euch das dritte und letzte Stück der Maske holen.

Damit habt ihr „Für König und Land“ erfolgreich abschlossen. Da ihr nun alle drei Teile der Maske habt, seid ihr bereit, die finale Mission von „Pagan: Kontrolle“ zu starten. Solltet ihr für diese Quest ebenfalls etwas Unterstützung gebrauchen, werft gerne einen Blick in unseren „Far Cry 6“-Guide.

Wie gefiel euch die Mission „Für König und Land“ in „Far Cry 6“?

