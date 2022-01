Far Cry 6 – Pagan Kontrolle: DLC ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

In einer aktuellen Pressemitteilung wies Ubisoft darauf hin, dass mit „Pagan: Kontrolle“ ab sofort die zweite große Download-Erweiterung zum First-Person-Shooter „Far Cry 6“ erhältlich ist.

Begleitet wurde der Release des Add-ons vom obligatorischen Launch-Trailer, in dem etwas näher auf die Geschichte von „Pagan: Kontrolle“ eingegangen wird. Darüber hinaus warten natürlich ausgewählte Spielszenen auf euch. Die Handlung von „Pagan: Kontrolle“ dreht sich um Pagan Min, den ikonischen Bösewicht aus „Far Cry 4“, der sich im neuen DLC von „Far Cry 6“ einem von Rogue-lites inspirierten Abenteuer stellt.

Erforscht die kranke Psyche von Pagan Min

„In dem DLC schlüpfen Spieler:innen in die Rolle von Pagan Min, dem kultigen Bösewicht aus Far Cry 4, in einem brandneuen, vom Rougelite-inspirierten Erlebnis, das in den Tiefen der gestörten Psyche des Schurken spielt. Pagan: Kontrolle vermischt intensive Action und Erzählung. Dies bietet Spieler:innen die einzigartige Möglichkeit, Pagans Psyche zu erforschen, mehr über seine Vergangenheit zu erfahren und gegen bekannte Gesichter anzutreten, während er darum kämpft, seinem Teufelskreis von Schuld und Reue zu entkommen“, so die offizielle Beschreibung des DLCs.

Die neue Download-Erweiterung kann wie gehabt wahlweise im Rahmen des Season-Pass oder separat erworben werden. „Far Cry 6“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und soll in den nächsten Monaten mit weiteren Updates und Inhalten unterstützt werden.

