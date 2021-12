Far Cry 3 Blood Dragon: Classic-Edition und Far Cry 6-Crossover mit Danny Trejo verfügbar – Trailer

Heute dürfen sich Fans der "Far Cry"-Reihe über gleich zwei Neuveröffentlichungen freuen. Zum einen ist die "Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition" ab sofort für die Konsolen sowie den PC erhältlich. Selbiges gilt für zwei kostenlose Crossover-Missionen zu "Far Cry 6", mit denen ein alter Bekannter Einzug in den Shooter hält.

Im Zuge einer aktuellen Pressemitteilung nahm der Publisher Ubisoft heute gleich zwei Ankündigungen zur „Far Cry“-Reihe vor. Die erste dreht sich um die „Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition“ genannte Neuauflage.

Die technisch überarbeitete Version des beliebten Shooters ist für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und kann sowohl separat als auch im Rahmen des Season-Pass von „Far Cry 6“ erworben werden. Auf dem PC erhalten Inhaber des Season-Pass die Original-Fassung aus dem Jahr 2013. In „Far Cry 3: Blood Dragon“ schlüpft ihr in die Rolle von Sergeant Rex Colt und steht vor der Aufgabe, in einer retro-futuristischen Open-World im Stil der 1980er Jahre eine Cyborg-Armeee in die Schranken zu weisen.

Danny Trejo findet den Weg in Far Cry 6

Nummer Zwei im Bunde ist ein Crossover für „Far Cry 6“. Hier werdet ihr mit zwei kostenlosen Missionen bedacht, in denen ihr mit dem Kult-Schauspieler Danny Trejo ins Gefecht zieht. „Danny & Dani gegen Alle“ erzählt laut offiziellen Angaben ein Geschichte, in der verhindert werden muss, dass Antón Castillos Truppen Dannys Vorhaben zerschmettern. „Dieser plant nämlich nach Yara zu kommen, um seine weltberühmten leckeren Tacos an die hungernde Bevölkerung zu verteilen“, so Ubisoft weiter.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6:

Darüber hinaus erhalten die Spieler und Spielerinnen von „Far Cry 6“ Zugang zum „Danny Trejo“-Paket. Geboten werden hier exklusive Outfits, mit denen ihr euren Charakter anpassen beziehungsweise individuell gestalten könnt. Freuen dürft ihr euch unter anderem über Trejos charakteristisches Outfit aus dem echten Leben sowie seinen Taco-Truck.

„Far Cry 6“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 erhältlich.

Weitere Meldungen zu Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition, Far Cry 6.