Far Cry 6: Ubisoft-Doku beleuchtet die Entwicklung

Far Cry 6:

Seit Oktober verweilt "Far Cry 6" auf dem Markt, was Ubisoft nochmals zum Anlass nahm, um auf dem eigenen Youtube-Kanal einen Blick auf die Entwicklungsphase werfen zu lassen. Das Video könnt ihr euch ebenfalls in dieser Meldung anschauen.

In "Far Cry 6" müsst ihr euch mit einem Diktator auseinandersetzen.

Ubisoft lässt in einem neuen Video noch einmal einen Blick auf die Entwicklung von „Far Cry 6“ werfen. Der unten eingebettete Clip zeigt, wie das Team von Ubisoft Toronto an der eigenen Vision werkelte und versuchte, sie in ein Spiel zu bringen.

Giancarlo Esposito und weitere Leute kommen zu Wort

Nach dem Start von „Revolución: A Far Cry Story“ könnt ihr einigen der Menschen zuhören, die „Far Cry 6“ entwickelt haben, darunter Giancarlo Esposito, der dem Diktator Antón Castillo Leben einhaucht. „Revolución: A Far Cry Story“ wurde gemeinsam von Ubisofts Medienkanal, Ubisoft Toronto und So Press produziert.

„Ein so großes Spiel für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt fertigzustellen ist immer aufregend. Jedoch hatten wir zu Beginn der Entwicklungsphase keine Ahnung, dass wir ein Spiel mitten in einer globalen Pandemie fertigstellen würden. Das veränderte einfach alles“, so Navid Khavari, Narrative Director bei Ubisoft Toronto.

Und weiter: „Wir begannen die Entwicklung in einem hochmodernen Studio und sahen uns später in den eigenen vier Wänden mit einzigartigen Problemen konfrontiert, mit denen wir anfangs nie gerechnet hätten.“

Falls ihr „Far Cry 6“ noch nicht besitzt: In der heutigen Pressemeldung macht Ubisoft noch einmal darauf aufmerksam, dass der Titel im Rahmen des Black Friday Sales im Ubisoft Store um bis zu 20 Prozent günstiger zu haben ist. Mit dem Code „BF20“ könnt ihr in diesem Zeitraum zusätzliche 20 Prozent sparen. Bei Amazon sind es aktuell 55 Euro für die PS5-Version.

Tipps zu Far Cry 6:

„Far Cry 6“ ist für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Weitere Meldungen zum Ubisoft-Spiel findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

