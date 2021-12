Far Cry 6: Shooter kann mit „Haus des Geldes“-DLC erweitert werden

Spieler von „Far Cry 6“ können sich mit weiteren Zusatzinhalten beschäftigen. Denn recht überraschend hat Ubisoft für den Shooter die Erweiterung „Haus des Geldes“ veröffentlicht.

Namensgebend ist eine spanische Netflix-Serie, die im Original „La casa de papel“ heißt und von Alex Pina entwickelt wurde. Es ist ein durchaus interessantes Crossover, aber nicht sehr überraschend, wenn man bedenkt, dass Ubisoft und Netflix schon länger gemeinsame Sache machen. Dazu gehören unter anderem „Far Cry“-Animes, die derzeit in Arbeit sind.

Die Inhalte des DLCs „Haus des Geldes“:

Nachfolgend seht ihr einen Trailer zur besagten Erweiterung:

LA CASA DE PAPEL™ BUNDLE OUT NOW

Stage the ultimate heist with this gear bundle based on the hit @Netflix series.#FarCry6 pic.twitter.com/JWeABxCsex

— Far Cry 6 (@FarCrygame) December 14, 2021