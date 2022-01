AI The Somnium Files – nirvanA Initiative: Termin und Story-Trailer zur kommenden Visual Novel

Mit "AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative" wird Spike Chunsoft im Sommer eine neue Visual Novel auf den Markt bringen. Ein Story-Trailer und ein Termin wurden offiziell enthüllt.

Spike Chunsoft hat mit „AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative“ eine neue Visual Novel für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC angekündigt, das bereits am 24. Juni 2022 im hiesigen Handel erhältlich sein soll.

Liebe und Hass

In dem neuen Abenteuer werden die Spieler zwei Protagonisten erleben, wobei die Entwickler rund um den Autoren Kotaro Uchikoshi die Gegensätze darstellen wollen. Zudem wird der Fokus einmal mehr auf der Liebe in all ihren Facetten liegen. Eine familiäre Liebe, die Liebe zum anderen Geschlecht und Liebe, die an keinen festen Rahmen gebunden ist, werden allesamt in „AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative“ zu erleben sein. Aber auch die andere Seite der Medaille, der Hass, wird ein treibendes Thema in der Handlung darstellen.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Vor sechs Jahren wurde die rechte Hälfte eines Körpers unter mysteriösen Umständen entdeckt. Die linke Hälfte wurde nie gefunden … bis sie sechs Jahre später komplett frisch ohne Anzeichen des Verfalls entdeckt wurde, als ob das Opfer bis vor kurzem am Leben gewesen wäre. Nun wurden der neu eingesetzte Special Agent Mizuki und seine KI-Partnerin Aiba mit der Lösung der bizarren Halbkörper-Serienmorde beauftragt.“

Damit man noch einmal einen Eindruck von dem neuen Rollenspiel erhält, kann man sich sowohl den neuen Story-Trailer als auch einige Screenshots anschauen:

