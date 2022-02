Xbox Game Pass: Neuzugänge für Februar 2022 angekündigt

Microsoft hat die Spiele angekündigt, auf die Xbox Game Pass-Nutzer ab Februar einen Zugriff erhalten. Trotz der enormen Summen, die Microsoft seit Jahren in die Xbox-Sparte investiert, sind erneut keine größeren Blockbuster der First-Party-Studios dabei. Vielmehr handelt es sich bei den meisten Neuzugängen um Indie-Projekte, die natürlich ebenfalls ihren Reiz haben.

Xbox Game Pass im Februar 2022

Laut der heutigen Ankündigung gesellen sich im Februar 2022 Spiele wie „Contrast“, „Edge of Eternity“ und „The Last Kids on Earth and the Staff of Doom“ hinzu. Nachfolgend die komplette Übersicht:

3. Februar – Contrast (Cloud und Konsole) ID@Xbox

3. Februar – Dreamscaper (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

3. Februar – Telling Lies (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

10. Februar – Besiege (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

10. Februar – CrossfireX (Konsole)

10. Februar – Edge of Eternity (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

10. Februar – Skul: The Hero Slayer (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

10. Februar – The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Cloud, Konsole und PC)

14. Februar – Ark: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

14. Februar – Infernax (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

Ebenfalls können sich Xbox Game Pass-Benutzer auf Erweiterungen einstellen. Dazu gehören:

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Grounded: Into the Wood-Update

Jetzt verfügbar – Microsoft Flight Simulator: World Update VII: Australia

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Die Redmonder haben zudem Xbox Game Pass Ultimate Perks vorbereitet, die ihr in der Perks-Galerie auf Xbox Series X/S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App vorfindet:

Jetzt verfügbar – Smite: Season 9 Starter Pass

Jetzt verfügbar – World of Warships: Exclusive Starter Pack

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Februar

Abonnenten des Xbox Game Pass müssen sich regelmäßig von Spielen verabschieden, da diese oft nur über einen begrenzten Zeitraum im Angebot bleiben. Entfernt werden Mitte Februar demnach:

Control (Cloud, Konsole und PC)

Code Vein (Cloud, Konsole und PC)

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Konsole und PC)

The Medium (Cloud, Konsole und PC)

Project Winter (Cloud, Konsole und PC)

The Falconeer (Cloud, Konsole und PC)

Der Xbox Game Pass schlägt mit rund 120 Euro pro Jahr zu Buche. Im Fall der Ultimate-Version inklusive Gold sind es rund 156 Euro.

