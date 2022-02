Dying Light 2: Diese Gegner wollen euch im Horrorspiel an den Kragen – Guide, Tipps

Im heißerwarteten Open-World-Horrorspiel „Dying Light 2“ erwartet euch ein knallharter Überlebenskampf, denn zahlreiche Menschen und Monster wollen euch erledigen. Damit ihr wisst, womit ihr es zu tun bekommt, stellen wir euch nachfolgend alle Gegnertypen vor und geben euch ein paar Tipps für den Kampf gegen sie mit auf den Weg.

Menschliche Gegner in verschiedenen Größen

Ihr werdet im Laufe des Spiels immer wieder mit menschlichen Feinden aneinandergeraten, seien es die Peace Keeper, kurz PKs, Banditen oder andere Überlebende. Die Standardgegner sind in der Regel mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet und versuchen, Aiden damit zu erschlagen. Zudem werden sie versuchen, euch ins Taumeln zu bringen und blocken eure Angriffe ab. Andere gewöhnliche Gegner greifen euch auch mit Speeren oder sogar mit Pfeil und Bogen an. Beides ist extrem lästig und kann euch teils arge Probleme bereiten.

Bedeutend schlimmer sind jedoch Gegner, die eine besondere Fähigkeit besitzen. Einige werden etwa Alarm schlagen, wenn sie euch entdecken und einige werden Flammen auf euch spucken, um euch auf Distanz zu halten. Gerade letzteres kann nervig werden. Die gefährlichsten menschlichen Feinde sind jedoch Grunts und Tanks, also große und äußerst muskulöse Gegner. Bei ihnen handelt es sich ab und an um Minibosse, die sehr viel aushalten und Aiden mit wenigen Schlägen auf die Bretter schicken können, wenn ihr unachtsam sein solltet. Da all diese Gegnertypen ziemlich agil sind, solltet ihr in Bewegung bleiben und sie langsam mürbe machen.

Standard-Zombies: Infizierte, Beißer & Deganerates

Das Virus in „Dying Light 2“ verwandelt die Menschen nach einer Infektion langsam in verschiedenen Stufen. Bei vielen Zombies, denen ihr im Spiel begegnen werdet, handelt es sich um sogenannte Infizierte oder Viral. Sie sind zwar die niederste Form der Infizierten, haben jedoch noch einen Funken Menschlichkeit in sich. Sie sind extrem aggressiv und sehr agil, insbesondere nachts. Sie sind sogar so flink, dass sie euch selbst auf die Dächer der Stadt verfolgen können und mit ihren Angriffen mehr Schaden verursachen als ihre Kollegen.

Die nächste Stufe sind die Beißer, denen ihr häufiger über den Weg laufen dürftet. Sie sind langsamer als ihre Artgenossen und halten sich vom Sonnenlicht fern, da sie durch dieses geschwächt werden. Nachts kommen sie dafür aus ihren Löchern gekrochen, um unachtsame Runner zu fressen. Die Standardgegner werden derweil Degenerates genannt und ihnen werdet ihr am häufigsten begegnen. Sie sind sehr langsam und stellen deshalb kaum eine Gefahr dar, da ihr ihren Angriffen leicht ausweichen könnt. Sollten mehrere von ihnen auf euch zukommen, trennt zunächst ihre Beine ab, um sie zu verlangsamen und erledigt sie danach.

Flüchter

Hierbei handelt es sich um besondere Zombies, von denen quasi keinerlei Gefahr für euch ausgeht. Sobald sie euch entdecken, werden sie vor euch flüchten. Sollte es euch jedoch gelingen, sie unbemerkt auszuschalten oder sie auf ihrer Flucht einzuholen und zu besiegen, besteht die Chance, einige überaus kostbare Items von ihnen zu erhalten.

Heuler

Generell werdet ihr nachts regelmäßig bedeutend stärkeren Zombie-Typen begegnen und solchen, die über besondere Fähigkeiten verfügen, mit denen sie euch das Leben schwer machen können. Hierzu zählen unter anderem die sogenannten Heuler, die ihr an ihrem glühenden Oberkörper erkennen könnt.

Sobald sie euch entdecken, stoßen sie einen markerschütternden Schrei aus, der alle Beißer in der Umgebung auf euch aufmerksam macht. Die Jagd auf Aiden beginnt und ihr müsst schleunigst die Beine in die Hand nehmen und abhauen. Geht diesen Feinden nach Möglichkeit aus dem Weg oder schleicht, falls möglich, um sie herum. Kommt es zum Kampf, schaltet sie unbedingt zuerst aus, damit sie nicht noch mehr Verstärkung rufen.

Banshee

Wenden wir uns nun den seltenen Zombies zu. Hierzu zählen unter anderem die Banshee, die mit zu den nervigsten Gegnern in „Dying Light 2“ gehören. Einem Exemplar werdet ihr bereits ziemlich früh im Spiel begegnen. Diese Monster sind nicht nur aggressiv, sondern auch extrem flink. Sie springen auf Aiden zu und reißen ihn zu Boden. Außerdem können sie andere Feinde als Sprungbrett nutzen, um größere Entfernungen zu überwinden. Seid also vorsichtig, wenn ihr einer Banshee begegnet, weicht aus und wartet auf eure Chance für einen Angriff.

Goliaths & Demolisher

Diese zwei Gegnertypen sind sehr groß und sehr stark. Sie haben überaus massige Körper und teilen überdurchschnittlich viel Schaden aus. Entsprechend empfehlen wir euch, zumeist auf Abstand zu bleiben und die Gegner mit Distanzwaffen zu erledigen. Wenn ihr auf diese Feinde trefft, befinden sich in den Arealen oftmals Waffen oder Gegenstände, mit denen ihr sie aus der Ferne attackieren könnt. Hierzu zählen Speere sowie Gaskanister. Letztere verlangsamen euch zwar, doch wenn ihr sie auf Gegner werft, machen sie ordentlich Schaden.

Sollten die Gegner selbst danach jedoch noch stehen und ihr kaum Ausrüstung im Inventar haben, um euch im Zweifelsfall heilen zu können, solltet ihr lieber verschwinden. Die Konfrontation mit Goliaths und Demolishern kann sich an und für sich für euch lohnen, da sie seltene Materialien bei sich tragen. Zudem ist eure Schnelligkeit ein entscheidender Vorteil. Wenn ihr jedoch blindlings drauf losstürmt, nehmen diese Begegnungen schnell ein böses Ende.

Bomber, Drowner & Spitter

Bei ihnen handelt es sich gewissermaßen um zwei Seiten einer Medaille. Die Bomber sind zwar sehr langsam, sprengen sich jedoch in eurer Nähe selbst in die Luft und verursachen so massiven Schaden, der Aiden nicht selten schlimmstenfalls lebensgefährlich verletzt. Schaltet sie also aus, bevor sie euch erreichen!

Drowner funktionieren ähnlich wie Bomber. Sie lauern im Wasser und versuchen Aiden zu ertränken. Beide Attacken sind für eure Spielfigur potentiell tödlich, weshalb ihr vor ihnen besonders auf der Hut sein müsst. Spitter greifen euch derweil aus sicherer Entfernung an. Versucht möglichst schnell die Distanz zwischen euch zu überwinden und erledigt sie. Glücklicherweise halten diese Feinde nur wenige Treffer aus.

Schattenjäger & Revenants

Nun widmen wir uns den zwei mit Abstand mächtigsten Zombie-Arten in „Dying Light 2“. Die Schattenjäger stehen an der Spitze der Nahrungskette und sind die ultimativen Zombies, die ausschließlich nachts auftauchen. Sie sind extrem schnell, unfassbar stark und rufen Verstärkung, sobald ihr sie verwundet. Wenn ihr auf einen Schattenjäger trefft, ist Flucht oftmals die beste Option, denn direkte Konfrontationen verlaufen für Aiden selten gut.

Die Revenants sind ebenfalls sehr stark und schnell, weshalb sie all eure bisher erlernten Fähigkeiten auf eine harte Probe stellen. Des Weiteren können sie Gegner herbeirufen und deren Kräfte verstärken, was sie besonders unangenehm macht. Ihr begegnet ihnen ausschließlich nachts im Rahmen der GRE Anomalie-Events. Stellt sicher, dass ihr ausreichend mächtige Waffen und Heilgegenstände dabei habt. Seid auf der Hut vor ihren Attacken und ansonsten bleibt uns bei diesen zwei Gegnern nur zu sagen: Gute Nacht und viel Glück!

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Gegner-Überblicks angelangt. Wenn ihr noch mehr Tipps zu „Dying Light 2“ benötigen solltet, dann schaut euch sehr gerne unsere weiteren Guides an. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Open-World-Horrorspiel.

Welcher Gegnertyp macht euch in „Dying Light 2“ besonders zu schaffen?

