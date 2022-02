Dying Light 2: So meistert ihr den Bosskampf in der Kathedrale – Guide, Tipps

Achtung, es folgen leichte Story-Spoiler: Mit dem Open-World-Horrorspiel „Dying Light 2“ ist inzwischen einer der meisterwarteten Titel des Jahres 2022 erschienen. Darin wollen euch allerlei Gegnertypen, Menschen wie Zombies, an den Kragen. Dazu zählen natürlich auch verschiedene Bossgegner und für den Kampf gegen einen davon wollen wir euch nachfolgend ein paar Tipps mit auf den Weg gehen.

Das Ziel unserer Spielfigur Aiden ist es, seine Schwester zu finden, die er im Zentrum vermutet. Nach einiger Zeit wird euch euer Weg letztendlich zu einer Kathedrale in diesem Teil der Stadt führen, in der es im Rahmen einer Konfrontation mit einem starken Bossgegner namens Leto ordentlich zur Sache gehen wird.

Ein unheimlicher Ort mit dem Monster Leto

In dem beeindruckenden Bauwerk sollt ihr einen Spezialisten ausfindig machen, der euch bei der Ausführung eines Auftrags helfen könnte. Nachdem ihr ins Innere der Kathedrale eindringen konntet, spürt ihr sofort die unheilvolle Atmosphäre dieses Ortes und dessen Bewohner hat nicht sonderlich viel Lust auf Besucher. Nachdem ihr durch einen Zugang gelangt seid, steht ihr vor einem großen Tor, durch das kurz darauf der Bossgegner platzt: Leto.

Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Demolisher, also einen sehr starken Zombie. Die Chancen stehen sehr gut, dass ihr an dieser Stelle die erste Berührung mit diesem Gegnertypen machen werdet und wenn ihr lediglich gewöhnliche, also schwache, Ausrüstung mit euch führt, kann dieser Kampf ziemlich knackig werden. Selbiges gilt für den Fall, wenn ihr auf einem der höheren „Dying Light 2“-Schwierigkeitsgrade spielt.

Was gibt es über Demolisher zu wissen? Nun, zunächst sind sie extrem widerstandsfähig und sehr sehr stark. Des Weiteren haben diese Gegner durch ihre langen Arme eine große Reichweite. In den Nahkampf könnt ihr euch zwar wagen, allerdings sollte das idealerweise nicht die erste Strategie eurer Wahl sein. Erschwerend kommt hinzu, dass der Kampf in einer relativ kleinen Arena stattfindet und euer Bewegungsraum somit eher begrenzt wird.

Leto wird regelmäßig Felsbrocken auf euch schleudern. Denen solltet ihr in der Regel gut ausweichen können, doch wenn sie euch treffen, richten sie ordentlich Schaden an. Zudem wird der Bossgegner immer wieder auf euch zustürmen, was, wenn er euch trifft, ebenfalls einen guten Teil eurer Lebensenergie abzieht. Zu nah solltet ihr ebenfalls nicht an ihn herangehen, denn mit seinen Pranken wird er euch zu Boden schleudern. Was rohe körperliche Kraft angeht, könnt ihr dem Demolisher also nicht das Wasser reichen.

Doch natürlich seid ihr nicht chancenlos. Wenn ihr euch etwas umschaut, werdet ihr verschiedene Objekte finden, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt. Hierzu zählen unter anderem einige Speere sowie Gaskanister. Wenn ihr letztere aufnehmt, kann sich Aiden jedoch nur noch langsam bewegen, weshalb ihr euch einen guten Moment für den Einsatz dieser Objekte aussuchen solltet. Darüber hinaus stehen einige brennende Fässer in der Umgebung. Wenn Leto auf euch zustürmt und ihr ihm im letzten Moment ausweicht, wird der Bossgegner kurz ins Taumeln geraten und in Flammen stehen, was ihm ordentlich Energie abzieht.

Habt ihr seine Lebenspunkte genug reduziert, werden irgendwann weitere Gegner in der Umgebung erscheinen, die bedeutend schneller sind als Leto. Hierbei handelt es sich um Virals, die sehr agil und aggressiv sind. Lasst euch von ihnen nicht in einer Ecke festnageln, denn dann seid ihr für die Angriffe des Demolishers leichte Beute. Mit guten Reflexen und genug Ruhe könnt ihr die Lage hingegen meistern. Wenn ihr euch in den Nahkampf mit Leto wagt, landet immer nur ein oder zwei Treffer und zieht euch dann zurück. Wenn ihr vorsichtig seid, eure Umgebung zu eurem Vorteil nutzt und auf eure Chance wartet, kriegt ihr Leto klein.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Artikels angelangt. Solltet ihr noch mehr Hilfe bei „Dying Light 2“ benötigen, dann werft sehr gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel zum Horrorspiel.

Hat Leto euch in der Kathedrale Schwierigkeiten bereitet?

