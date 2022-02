Infernax: Retro-Splatterfest für PS4 & PS5 veröffentlicht – Der Trailer zum Launch

Nach der offiziellen Ankündigung im vergangenen Monat ist das Retro-Abenteuer „Infernax“ aus dem Hause Berzerk Studio ab sofort für die Konsolen und den PC erhältlich.

Versprochen wird eine klassische Metroidvania-Erfahrung, die sich mehr als offensichtlich an Genre-Klassiker wie „Castlevania“ anlehnt und euch vor allem mit seiner kompromisslosen Action begeistern soll. Ihr schlüpft in die Rolle des Ritters Alcedor, der nach einem ausgedehnten Abenteuer in seine Heimat zurückkehrt und diese in einem verfluchten Zustand vorfindet. Nun liegt es an Alcedor, herauszufinden, was es mit dem Fluch auf sich hat, und wie er seine Heimat von der Gefahr befreien kann.

Eine düstere Welt wartet auf ihre Erkundung

Metroidvania-typisch wartet in „Infernax“ eine düstere und abwechslungsreiche Welt auf ihre Erkundung. Ihr stoßt daher nicht nur auf zahlreiche Widersacher und Bosse, die euch an das sprichwörtliche Leder wollen. Auch das eine oder andere Geheimnis ist in der Welt von „Infernax“ zu finden. Wer die Augen offen hält, wird also möglicherweise mit Belohnungen bedacht, die im Kampf gegen die dunkle Magie von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind.

Abseits der actionreichen und blutigen Kämpfe möchten die Entwickler der Berzerk Studios eure Moral auf eine harte Probe stellen, die nicht nur das Schicksal der Spielwelt Upel, sondern auch das von Alcedor selbst beeinflusst. Um eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen zu können, wurde „Infernax“ sowohl mit einem Hardcore-Modus für erfahrene Spieler und Spielerinnen als auch einem etwas leichteren Modus für Einsteiger versehen.

Anbei der offizielle Trailer zum Launch von „Infernax“ für die PlayStation-Systeme und weitere Plattformen.

