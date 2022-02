Ukraine: Entwickler aus Kiew reagieren auf die russische Invasion

In Europa herrscht Krieg. Russlands Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin gab den Befehl zum Überfall auf die Ukraine, in der seit gestern massive Kampfhandlungen stattfinden. Mehrere Spielentwickler aus der Hauptstadt Kiew, die seit heute verstärkt unter Beschuss steht, nahmen den Angriff Russlands auf die Ukraine zum Anlass, um sich in den sozialen Medien zur Situation zu Wort zu melden.

Zu den Entwicklern gehören die Teams von GSC Game World, 4A Games, Vostok Games und Frogwares. Sie nahmen eine harte Haltung gegenüber Putins Aktionen ein und lieferten ebenfalls Informationen zu ihrer persönlichen Lage.

Frogwares, der Entwickler von „The Sinking City“, teilte den Fans mit, dass das Team „versucht, sich in Sicherheit zu bringen“. Das Studio fügte hinzu, dass „dies ein Krieg ist, da gibt es keine zwei Möglichkeiten“. Man könne nicht einfach daneben stehen. „Russland greift unsere Heimat an und leugnet die Souveränität der Ukraine“, so der weitere Wortlaut.

We can’t just stand by. Russia attacks our homeland and denies the sovereignty of Ukraine. We are trying to stay safe, but this is war, there are no two ways about it.

We call on everyone to force Putin to withdraw from our lands #StopRussianAggression

— Frogwares (@Frogwares) February 24, 2022