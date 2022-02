This War Of Mine: Einnahmen der nächsten Tage werden an das Rote Kreuz in der Ukraine gespendet

This War Of Mine:

In dieser Woche brach Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine vom Zaun. Um das Rote Kreuz und die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, werden die 11bit Studios alle Einnahmen, die in den nächsten sieben Tagen mit "This War Of Mine" generiert werden, an das ukrainische Rote Kreuz spenden.

In einem frisch veröffentlichten Statement verloren auch die Entwickler der 11bit Studios ein paar Worte über die aktuelle Entwicklung und verurteilten den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.

Gleichzeitig äußerten die Verantwortlichen des Indie-Studios den Wunsch, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten aktiv zu werden und den Menschen in der Ukraine zu helfen. Aus diesem Grund entschlossen sich die 11bit Studios dazu, alle Einnahmen, die in den kommenden sieben Tagen mit dem hauseigenen Titel „This War Of Mine“ und den dazugehörigen DLCs generiert werden, an das Rote Kreuz in der Ukraine zu spenden.

Die Sicht eines polnischen Studios

„Heute haben russische Militärkräfte das freie Land Ukraine – unsere Nachbarn – angegriffen. Als polnisches Spielestudio und Schöpfer des weltweit anerkannten Antikriegsspiels This War Of Mine – eines, das direkt über das Leid und Elend der vom Krieg betroffenen Zivilisten spricht – möchten wir hiermit unsere Unternehmenserklärung bekannt geben“, so die Entwickler der 11bit Studios.

„Wir stellen uns gegen die russische Invasion in der Ukraine. Nur Worte wären ohne sinnvolle Taten jedoch leer, und das Timing ist entscheidend. Also sieht es wie folgt aus: In den nächsten sieben Tagen werden alle Gewinne aus This War Of Mine, all seinen DLCs, in allen Stores und auf allen Plattformen als Sondervermögen zusammengefasst.“

„In einer Woche wird dieses Geld an das Ukrainische Rote Kreuz gespendet, um die Opfer des Krieges in der Ukraine direkt zu unterstützen“, heißt es abschließend.

