Little Orpheus: Wegen „kürzlichen Weltereignissen“ am heutigen Release-Tag verschoben

Little Orpheus:

Das Sidescrolling Adventure "Little Orpheus" sollte heute eigentlich den Weg auf die Konsolen und den PC finden. Doch ganz kurzfristig hat sich der Entwickler dazu entschieden, den Release nach hinten zu schieben.

"Little Orpheus" erscheint heute doch nicht für Konsolen und PC.

„Little Orpheus“ ist ein Sidescrolling-Abenteuer, das bislang ausschließlich für den Abonnementdienst Apple Arcade verfügbar ist. Heute sollte der Titel eigentlich für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC herauskommen.

Daraus wird jedoch nichts. Über Twitter wandte sich das Entwicklerstudio Secret Mode mit einem kurzen Statement an die Öffentlichkeit. Darin heißt es unter anderem: „Aufgrund der jüngsten Weltereignisse wird der heutige PC- und Konsolenstart verschoben.“

Inhalte könnten „beunruhigend“ wirken

Im Anschluss erklären sie, dass ihr Spiel keine Verbindung zu den aktuellen Geschehnissen hat. Trotzdem sind sich die Entwickler bewusst, dass einige Inhalte auf die Spieler „beunruhigend“ wirken könnten. Ein neuer Veröffentlichungstermin wurde übrigens nicht genannt.

Die Handlung dreht sich um einen sowejetischen Raumfahrer im Jahr 1962, der eines Tages verschwunden ist. Drei Jahre später tauchte er wieder auf und behauptet, er habe die Welt gerettet. Zudem stellt er fest, dass sein nuklearer Pulswerkantrieb, mit dem seine Erkundungskapsel angetrieben wurde, verloren gegangen ist. In einem geheimen Bunker unter dem Uralgebirge muss er einem berüchtigten General erklären, was genau passiert ist. An dieser Stelle beginnt das Abenteuer, das sich durch eine ordentliche Portion Humor auszeichnet.

Mehr Infos zu „Little Orpheus“ könnt ihr in der folgenden Meldung nachlesen:

Related Posts

Ohne es namentlich zu erwähnen, meinen die Entwickler sicherlich den kürzlich gestarteten Überfall auf die Ukraine durch Russland. Seitdem herrscht Krieg im osteuropäischen Staat. Schon zahlreiche Menschen haben dadurch ihr Leben verloren oder schwere Verletzungen davongetragen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu Little Orpheus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren