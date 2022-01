Little Orpheus: Apple Arcade-Titel kommt auf Konsolen und PC – Ankündigungstrailer

Little Orpheus:

Das Entwicklerstudio und der Publisher von "Little Orpheus" kündigten an, dass das Sidescrolling-Adventure bald für Konsolen und PC erscheint. Den Trailer findet ihr unterhalb der geschriebenen Zeilen.

"Little Orpheus" ist bislang nur über Apple Arcade spielbar.

Im Juni 2020 erschien „Little Orpheus“ für den Abonnementdienst Apple Arcade. Jetzt kündigten die Verantwortlichen das Sidescrolling-Abenteuer für Konsolen und PC an. Als Veröffentlichungstag wird der 1. März angegeben.

Verbesserte Grafik und zusätzliche Effekte

Ihr dürft hier in eine farbenfrohe Welt eintauchen, die mit verbesserter Grafik dargestellt wird. Neben hochauflösenden Texturen werden neue Animationen, Lichteffekte und vieles mehr geboten.

Die Handlung des Spiels zeichnet sich durch eine Menge Abenteuer und einer ordentlichen Portion Humor aus. Für den gelobten Soundtrack sind die Komponistin Jessica Curry und Jim Fowler zuständig. Die neunte Bonus-Episode und der „Lost Recordings“-Modus werden zusätzlich enthalten sein.

Worum es genau geht? Ihr werdet Iwan Iwanowitsch spielen, der in seiner titelgebenden Erkundungskapsel in das Zentrum der Erde vordringt. Mit ihm müsst ihr verschollene Zivilisationen, Königreiche unterwasser, exotische Dschungel und verschiedene Länder erkunden. Unter anderem kämpft er gegen den Stamm der Menkv und muss sich gegen grausame Monster behaupten. Überwindet anspruchsvolle Hindernisse und bringt den Sozialismus in unterirdische Welten.

Die Entwickler haben sich bei der Produktion von klassischen Filmen wie „Flash Gordon“ oder „Sinbad“ inspirieren lassen. Die Jump ’n‘ Run-Passagen und die Rätselabschnitte eignen sich vor allem für Gelegenheitsspieler, sollen aber auch erfahrenen Adventure-Fans gefallen.

Schaut euch jetzt das Ankündigungsvideo an, um euch einen Eindruck von „Little Orpheus“ zu verschaffen:

