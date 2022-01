PS Plus Februar 2022: Ankündigung der „Gratis Games“ für PS5 und PS4 steht bevor

PS Plus im Februar 2022 beschert den Abonnenten wieder eine Reihe neuer Spiele. Und aufgrund des ausstehenden Leaks ist die Überraschung diesmal deutlich größer. Ausgehend von der bisherigen Planung des PS5-Herstellers Sony wird die Ankündigung am morgigen Mittwoch erfolgen.

Kurz vor dem Monatswechsel kommt einmal mehr die Frage auf, was PlayStation Plus im kommenden Monat zu bieten hat. Und die Ankündigung von PS Plus für Februar 2022 steht unmittelbar bevor. Wie gewohnt lassen sich die Termine vorhersagen, da Sony meist an einem festen Zeitplan festhält.

PS Plus-Ankündigung morgen

Sollte alles beim Alten bleiben, dann werden die PS Plus-Spiele für Februar 2022 am morgigen Mittwoch angekündigt. Das passiert in der Regel zwischen 17 und 18 Uhr, sodass ihr in diesem Zeitraum auf PLAY3.DE die Augen offenhalten solltet.

Wie kommen wir auf den genannten Termin? PlayStation-Veteranen werden es kennen: PS Plus-Spiele werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats (gegen Mittag) freigeschaltet. Die Ankündigung der Games erfolgt mit nur wenigen Ausnahmen am Mittwoch der Vorwoche, was für PS Plus im Februar 2022 der morgige 26. Januar 2022 wäre.

Erwartet werden einmal mehr drei PlayStation-Spiele wovon eines voraussichtlich explizit für die PS5 zur Verfügung gestellt wird und die restlichen beiden Spiele auch auf den PS4-Konsolen in Angriff genommen werden können. Ungewöhnlich ist diesmal, dass es im Vorfeld zu keinem Leak kam. Offenbar konnte Sony das Loch erfolgreich stopfen.

Januar-Games weiterhin verfügbar

Die Freischaltung der PS Plus-Games für Februar erfolgt voraussichtlich am 1. Februar 2022 – also in der kommenden Woche. In der Zwischenzeit könnt ihr weiterhin die PS Plus-Spiele laden, die Sony für den laufenden Januar bereitgestellt hat. Dabei handelt es sich um:

Deep Rock Galactic (PS4, PS5)

DiRT 5 (PS4, PS5)

Persona 5 Strikers (PS4)

Ausgehend vom Standardpreis der Spiele im PlayStation Store haben die PS Plus-Titel des laufenden Monats einen Wert von rund 160 Euro. Doch auch wenn im klassischen Handel für etwas ältere Spiele wie „DiRT 5“ in der Regel nicht mehr die UVP verlangt wird, kostet die PS Plus-Mitgliedschaft deutlich weniger.

PlayStation Plus schlägt jährlich mit rund 60 Euro zu Buche. Zu den Vorteilen einer Mitgliedschaft gehören die monatlich wechselnden Spiele der Instant Games Collection, die ihr dauerhaft behalten könnt, sobald sie in die Bibliothek gepackt wurden. Zum Start ist allerdings stets eine aktive Mitgliedschaft notwendig.

Doch das war nicht alles: Hinzukommen der Zugriff auf die Online-Modi von PS4- und PS5-Spielen, der Cloud-Speicher, regelmäßige Rabatte, besondere Betas und PS Plus-Packs. Mehr zu PS Plus erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

