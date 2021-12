PlayStation Plus 2021: Die besten Monate in der Übersicht & ein Vergleich mit 2020

PlayStation Plus 2021:

Kurz vor dem Ende des Jahres machte sich ein Nutzer die Mühe, die verschiedenen PlayStation Plus-Monate des Videospieljahres 2021 ausführlich zu analysieren. Unter anderem wurde der Frage nachgegangen, in welchem Monat die besten "Gratis"-Titel auf die Spieler warteten.

PlayStation Plus feierte 2021 ein weiteres erfolgreiches Jahr.

Auch in diesem Jahr wurden Inhaber einer aktiven PlayStation Plus-Mitgliedschaft wieder in monatlichen Abständen mit Titeln bedacht, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden konnten.

Kurz vor dem Abschluss des Videospieljahres veröffentlichte ein Nutzer selbst erstellte Statistiken, mit denen er unter anderem der Frage nachgeht, in welchem Monat die besten Spiele auf die PlayStation Plus-Nutzer warteten. Als „bester Monat des Jahres“ ging der November aus den Statistiken hervor, der sowohl hinsichtlich des durchschnittlichen Metacritic-Werts als auch des Wertes der Spiele die Nase vorne hatte.

Anbei die Übersichten zu den „besten“ und „schlechtesten“ PlayStation Plus-Monaten des Jahres 2021.

Die Monate mit dem höchsten Metacritic-Durchschnitt des Jahres 2021

November – 78

März – 76

Juni – 76

Die Monate mit dem niedrigsten Metacritic-Durchschnitt des Jahres 2021

August – 64

Dezember – 70

April – 70

Die Monate mit dem höchsten Wert der Spiele (PSN-Preise 2021)

November – 164,94 US-Dollar

Juli – 149,97 US-Dollar

April – 139,97 US-Dollar

Die Monate mit dem niedrigsten Wert der Spiele (PSN-Preise 2021)

Juni – 79,97 US-Dollar

August – 89,97 US-Dollar

Mai – 89,97 US-Dollar

Weiter geht aus den Statistiken hervor, dass der Gesamtwert der Spiele, die im Jahr 2021 über PlayStation Plus angeboten wurden, im Vergleich mit dem Vorjahr von 1.329,63 auf 799,72 US-Dollar sank. Zu beachten gilt hier zum einen, dass auch bei diesen Statistiken die Preise aus dem PlayStation Store für den Vergleich herangezogen wurden.

Hinzukommt die Tatsache, dass die PlayStation Plus-Unterstützung der PlayStation 3 beziehungsweise von PlayStation Vita Anfang dieses Jahres eingestellt wurde. Dementsprechend sank die Anzahl der über PlayStation Plus unter das Volk gebrachten Spiele von 41 Titeln im Jahr 2020 auf 28 im Jahr 2021. Sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr wurden dabei drei Titel pünktlich zu ihrer Markteinführung und somit vom ersten Tag weg über PlayStation Plus angeboten.

Der durchschnittliche Metacritic-Wert sank in diesem Jahr im Vergleich mit 2020 von 75 auf 73. Weitere Details und Statistiken zu diesem Thema findet ihr hier.

