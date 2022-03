No Man’s Sky: Update 3.84 veröffentlicht – Alle Änderungen im Changelog

No Man's Sky:

Unter der Versionsbezeichnung 3.84 steht ab sofort das nächste Update zum Weltraum-Abenteuer "No Man's Sky" bereit. Ein weiteres Mal werden diverse Fehler behoben, die sich mit dem großen "Sentinel"-Content-Update einschlichen.

Mitte des vergangenen Monats versahen die Entwickler von Hello Games die Weltraum-Sandbox „No Man’s Sky“ mit dem nächsten großen Content-Update, das unter dem Namen „Sentinel“ ins Rennen geschickt wurde.

Neben neuen Inhalten schlichen sich mit dem großen Content-Update allerdings auch diverse Fehler ein, die von Hello Games in diesem Tagen mit entsprechenden Patches aus der Welt geschafft werden. Wie das Studio bekannt gab, wurde zum Start in das Wochenende das Update auf die Version 3.84 bereit gestellt, mit dem weitere Fehler behoben werden. Mit dem neuen Update wurde unter anderem dafür gesorgt, dass freundliche Drohnen nun wie vorgesehen ihren Dienst verrichten und auch die richtigen Wege finden.

Absturzursachen gehören der Vergangenheit an

Offiziellen Angaben zufolge wurden zudem die verschiedenen Fehler aus der Welt geschafft, die bei der Interaktion mit der Spielwelt oder beim Speichern zu vereinzelten Abstürzen führen konnten. Selbiges gilt für die unschönen Clipping-Fehler, die beim Reiten von Kreaturen auftraten und negativen Einfluss auf den optischen Eindruck und die Atmosphäre von „No Man’s Sky“ nahmen. Abschließend ist von Speicher-Optimierungen auf der PlayStation 4 die Rede.

Welche Fehler sonst noch behoben werden, verrät euch der ausführliche Changelog zum Update 3.84, den ihr wie gehabt auf der offiziellen Website findet. „No Man’s Sky“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

Auf den aktuellen Konsolen bekam die Weltraum-Sandbox diverse technische Verbesserungen wie eine optimierte Grafik, mehr Spieler im Multiplayer sowie verkürzte Ladezeiten spendiert.

