Disgaea 6 Complete: Release-Termin und Gratis-Upgrade angekündigt

„Disgaea 6 Complete“ wurde kürzlich für den westlichen Markt angekündigt, ohne dass es zur Nennung eines Termins kam. Dieser wurde heute nachgereicht. Demnach wird der Titel am 28. Juni 2022 in Nordamerika und Europa erscheinen. Unterstützt werden die PlayStation 5, PlayStation 4 und der PC.

Gratis-Upgrade bestätigt

Ebenfalls hat der Publisher NIS America eine frohe Botschaft für alle Spieler, denen es bisher nicht gelang, in den Besitz der PS5 zu kommen. Diese können zunächst die PS4-Version von „Disgaea 6 Complete“ erwerben und später auf die PS5-Fassung umsteigen, ohne einen zusätzlichen Cent dafür bezahlen zu müssen.

Für Europäer eher weniger relevant: In Japan wird die PlayStation 5-Version von „Disgaea 6: Defiance of Destiny“, die die gleichen Inhalte wie „Disgaea 6 Complete“ enthält, am 15. Juni 2022 erscheinen. Eine PlayStation 4-Version von „Disgaea 6: Defiance of Destiny“ ist in Japan bereits erhältlich.

„Disgaea 6 Complete“ vereint eine düstere Geschichte mit taktischen Kämpfen und führt gleichzeitig Gameplay-Elemente ein, die es in früheren Teilen noch nicht gab. Mit Spezialangriffen und der Unterstützung einer Vielzahl von verbündeten Einheiten könnt ihr euch erfolgreich zur Wehr setzen.

Anpassbare Einstellungen wie Auto, Wiederholung und Replay erlauben es den Herstellern zufolge sowohl Hardcore- als auch Gelegenheitsspielern, ihren eigenen Weg zu kämpfen. „Und sollten die Dinge eine schreckliche Wendung nehmen, kannst du mit Super Reincarnation wieder in den Kampf einsteigen und es so lange versuchen, bis du erfolgreich bist“, so NIS America.

Related Posts

„Disgaea 6 Complete“ kommt wie erwähnt im Juni für Konsolen und PC in den Handel. Zuvor erfahrt ihr anhand eines neuen Trailers, was euch nach dem Launch erwartet.

Weitere Meldungen zu Disgaea 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren