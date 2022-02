Disgaea 6: Complete Edition für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC angekündigt

Wie überrascht waren „Disgaea“-Fans als der sechste Hauptteil der Rollenspielreihe im Westen ausschließlich für die Nintendo Switch erschien? Zwar gibt es in Japan auch eine PlayStation 4-Umsetzung, jedoch fand sie nie den Weg in unseren Handel. Dies soll sich in diesem Jahr ändern. NIS America hab bekanntgegeben, dass im Sommer „Disgaea 6 Complete“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Steam) veröffentlicht werden soll.

Die Netherworld ruft

Die Complete Edition wird alle Charakter- sowie kosmetischen DLCs beinhalten, die bereits für die ursprüngliche Version von „Disgaea 6: Defiance of Destiny“ erschienen sind. Für Nordamerika wurde bereits eine Limited Edition bestätigt, die auch ein Hardcover Art Book, einen 2-Disk-Soundtrack, ein Steelbook, ein Stoffposter, vier Kunstkarten und eine Sammlerbox umfasst. Ob diese Version auch zu uns kommt, ist bisher nicht bekannt.

„Disgaea 6: Defiance of Destiny“ verbindet eine düstere sowie bewegende Geschichte mit einem unglaublich taktischen Kampfsystem, wobei auch komplett neue Spielmechaniken in die Reihe eingeführt werden. Dadurch erhalten sowohl neue als auch wiederkehrende Spieler ein denkwürdiges und einzigartiges Abenteuer durch die Netherworld.

Dabei werden sowohl Spezialangriffe als auch eine Vielzahl an Verbündeten einen eigenen Kampfstil ermöglichen, wobei mit Auto, Retry und Replay auch einige Funktionen weitere Optionen anbieten. Mit Super Reincarnation kann man auch in den Kampf zurückkehren, falls man mal niedergestreckt werden sollte.

Ein entsprechender Ankündigungstrailer gewährt uns bereits einen Blick auf „Disgaea 6: Complete“:

