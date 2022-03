Persona 4 Arena Ultimax: Furioser Launch-Trailer zum Spin-Off

Ab heute dürfen sich „Persona 4“-Fans mit ihren Lieblings-Charakteren endlich um die Wette prügeln: Die aufpolierte Fassung von „Persona 4 Arena Ultimax“ ist nämlich endlich offiziell erhältlich. Ursprünglich für die PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen, feiert der Anime-Prügler nun auf aktuellen Konsolen und dem PC sein Comeback.

Weil man die Veröffentlichung aber nicht stillschweigend vorüberziehen, sondern gebührend feiern möchte, spendiert Publisher Atlus einen Launch-Trailer, der Appetit auf das farbenfrohe Fighting-Game macht. Damit ist das Kampfturnier namens P1-Climax offiziell eröffnet!

Persona 4 Arena Ultimax – Was steckt hinter dem Spin-Off zum Rollenspiel?

Wie schon das Original aus dem Jahre 2013 (beziehungsweise 2014, wenn man den Konsolen-Release nehmen möchte), vereint „Persona 4 Arena Ultimax“ die quirligen Charaktere aus dem titelgebenden Rollenspiel „Persona 4“, die sich im Rahmen des P1-Climax ordentlich eins auf die Mütze geben.

Im Gegensatz zu „Persona 4“, auf dessen Welt das Fighting-Game-Spin-Off basiert, bestreitet ihr die Kämpfe in „Persona 4 Arena Ultimax“ nicht etwa rundenbasiert, sondern Genre-typisch in 2D-Prügeleien mit Kombos, Guards, Grabs und allem was noch so dazu gehört.

Das aufpolierte Prügel-Spiel erzählt eine eigene Geschichte und spielt nach den Geschehnissen von „Persona 4“: Dabei stürzt ihr euch mit den verschiedenen Helden im bereits erwähnten Turnier in den Kampf gegen fiese Schatten. Die Neuauflage stammt von den Fighting-Game-Experten Arc System Works, die sich bereits für Genre-Größen wie „Guilty Gear“ oder „Granblue Fantasy“ verantwortlich zeigen.

Im Launch-Trailer zeigt sich die grafisch zeitgemäßere Neuauflage von ihrer besten Seite, begeistert mit knalligen Farben und beeindruckenden Visual sowie dem „Persona“-typischen Soundtrack, bei dem auch der letzte Musik-Muffel nicht mehr die Füße stillhalten kann.

„Persona 4 Arena Ultimax“ ist seit heute für die PlayStation 4, Nintendo Switch und den PC via Steam erhältlich. Einen Rollback-Netcode für reibungslosere Online-Prügeleien besitzt das Spiel noch nicht, diesbezüglich soll aber im Sommer ein kostenloses Update erfolgen – zumindest für den PC und die PlayStation 4.

