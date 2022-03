Destiny 2: Bungie will, dass ihr eure Eisenbanner-Token einlöst

Die Entwickler von Bungie haben am 22. Februar die neue Erweiterung zu „Destiny 2“ veröffentlicht, „Die Hexenkönigin“. Gleichzeitig mit den Inhalten des neuen DLCs ist auch die aktuelle Saison 16 gestartet, die den Namen „Saison der Auferstandenen“ trägt.

Wie zu jeder Season gibt es wieder einige zeitlich begrenzte Events, die ein wenig Abwechslung in den Hüter-Alltag bringen sollen. Eines dieser Events ist das Eisenbanner, ein PvP-Event, das in regelmäßigen Abständen stattfindet. Bungie warnt nun, dass Spieler die im Eisenbanner verdienten Token lieber nicht mehr zu lange aufbewahren und auch keine Beutezüge daraus horten sollten. Zum Ende der aktuellen Saison gehen diese nämlich verloren.

Bungie: Löst eure Token ein, sobald ihr sie bekommt

„Empfehle dringend, die IB-Token einzulösen, sobald ihr sie erhaltet. Wenn ihr bis zur letzten Minute der letzten IB-Woche warten wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Wenn ihr die Token jedoch bis zum Ende der Saison nicht ausgebt (oder aber eure Beutezüge einlöst), gehen sie verloren“, so der Community-Manager dmg04 auf Twitter. Weitere Informationen dazu soll es in einem zukünftigen Blogbeitrag von „This Week at Bungie“ geben.

15. März: Eisenbanner und neuer Ort für das Psi-Ops-Schlachtfeld

Eisenbanner und neuer Ort für das Psi-Ops-Schlachtfeld 22. März: Legendäre Psi-Ops-Schlachtfelder, „Der Schwur des Schülers“-Herausforderungen

Legendäre Psi-Ops-Schlachtfelder, „Der Schwur des Schülers“-Herausforderungen 1. April: Prüfungen-Labor: Eroberungszone

Prüfungen-Labor: Eroberungszone 5. April: Spitzenreiter-Dämmerungen

Spitzenreiter-Dämmerungen 8. April Prüfungen-Labor: Freelance

Prüfungen-Labor: Freelance 12. April: Eisenbanner

Eisenbanner 19. April „Der Schwur des Schülers“ auf Großmeister-Schwierigkeitsstufe

„Der Schwur des Schülers“ auf Großmeister-Schwierigkeitsstufe 22. April Prüfungen-Labor: Eroberungszone

Prüfungen-Labor: Eroberungszone 3. bis 24.Mai: Hüter-Spiele

Hüter-Spiele 6. Mai: Prüfungen-Labor: Freelance, mit einer von der Community gewählten Karte

Prüfungen-Labor: Freelance, mit einer von der Community gewählten Karte 10. Mai: Eisenbanner

Eisenbanner 20. Mai: Prüfungen-Labor: Freelance und Eroberungszone

Das erste Eisenbanner der aktuellen Saison findet derzeit bis zum Weekly Reset am kommenden Dienstag statt. Bungie hat jedoch schon weitere Termine für die „Saison der Auferstandenen“ bekanntgegeben. Einige Termine könnten sich noch ändern, jedoch bekommen die Spieler noch mehrere Gelegenheiten, ihre angesammelten Token bei Lord Saladin abzugeben:

Die Ankündigung des Community-Managers lassen darauf schließen, dass das Inventar von Lord Saladin wie bei den anderen Händler im Spiel angepasst und daher auf die Token verzichtet wird. Die Spieler hoffen auf eine umfassendere Überarbeitung des PvP-Events. Das Eisenbanner wird schon seit Langem von einigen Hütern als zu grindlastig und mit zu wenig Abwechslung beschrieben.

Quelle: dmg04 Twitter, GameRant, Bungie

