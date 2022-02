Destiny 2 – Die Hexenkönigin: Kampagne soll sich wie Dungeons anfühlen

Die „Destiny 2“-Spieler können sich bald in die gruselige Thronwelt der Hexenkönigin Savathûn aufmachen. Was sie in der Story der neuen Erweiterung erwartet, darüber haben einige Entwickler von Bungie kürzlich gesprochen. Jede Mission der Kampagne soll sich einzigartig anfühlen und voll von unvergesslichen Momenten sein. Dafür haben sich die Entwickler von den Dungeons des Spiels inspirieren lassen.

Kampagne soll episch“, „unvergesslich“ und „bombastisch“ sein

„Wir wollten, dass sich jede Mission wie eine einzelne TV-Folge aus einer Staffel von „Star Trek“ oder „The Mandalorian“ anfühlt und nicht wie ein zerstückelter Film“, so der Designer Andrew Hopps. „Jede Mission sollte aufgrund ihrer unterschiedlichen Themen, der Reise des Spielers und der unvergesslichen Momente sofort in Erinnerung bleiben und gleichzeitig zu dem großen Erzählbogen der Kampagne beitragen.“

Dafür hätten sich die Entwickler einiges von den im Spiel vorhandenen Dungeons und exotischen Missionen abgeschaut, erzählt Alex Pfeiffer. „Wir wollten, dass sich die Kampagnenmissionen ein bisschen mehr wie ein Dungeon anfühlen. Dungeons und exotische Missionen wie etwa „Vorzeichen“ sind sehr anspruchsvoll, aber nicht jeder kann sie erleben. Sie sind schwieriger und sie erfordern, dass man ein Team zusammenstellt. Deshalb wollten wir herausfiltern, was diese Dinge so besonders macht und sie einem breiteren Publikum zugänglich machen.“

Der Vergleich mit den Dungeons soll sich unter anderem bei der Erkundung und dem Erlernen der neuen Gameplay-Mechaniken zeigen. „Da sticht der Vergleich mit Dungeons wirklich hervor“, so der Designer Matt McConnell. „Du siehst dir einen Dungeon wie die „Grube der Ketzerei“ an und erinnerst dich: Oh ja, ich habe dieses Schwert benutzt, das war ein sehr einprägsamer Aspekt. Es war etwas, das ganz anders war, als in jedem anderen Dungeon.“ Die meisten Missionen in „Destiny 2 – Die Hexenkönigin“ sollen ein solches Äquivalent haben, eine Mechanik, die sie voneinander unterscheidet und abhebt.

Mehr zu „Destiny 2“:

„Destiny 2 – Die Hexenkönigin“ erscheint am heutigen 22. Februar. Die Erweiterung befindet sich bereits auf allen Plattformen im Preload. Ausgenommen ist hier die PlayStation 4. Aufgrund eines Fehlers kann die PS4-Version erst heruntergeladen werden, sobald „Die Hexenkönigin“ verfügbar ist.

Quelle: PlayStation Blog, Bungie Help

Weitere Meldungen zu Destiny 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren