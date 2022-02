Destiny 2: Spieler ruinieren sich gegenseitig die letzte Mission

Die letzte Mission der Saision der Verlorenen in „Destiny 2“ ist endlich da. Doch wer die Cutscene am Ende abbricht, ruiniert sich die Quest nicht nur selbst, sondern auch allen anderen im Fireteam.

Mit dem Reset vom 15. Februar kam endlich die letzte Mission der Saison der Verlorenen in „Destiny 2“ ins Spiel. Eine Woche vor dem Release der Erweiterung „Die Hexenkönigin“ sollen die Spieler erfahren, wie Savathûn an das Licht des Reisenden gekommen ist. Die Geschichte sollen die Hüter in der letzten Mission „Exorzismus“ erfahren.

Doch so einfach ist das leider nicht. Die Quest ist verbuggt und die Spieler können die Mission an mehreren Stellen ruinieren. Und das nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle anderen in ihrem Sechs-Mann-Team.

„Destiny 2“: Letzte Mission der Saison ist voller Bugs

Dass etwas mit der Mission „Exorzismus“ nicht stimmt, fanden die Spieler recht schnell heraus. Für viele scheiterte es nämlich schon daran, dass der nächste der drei Questschritte nach dem Exorzismus nicht freigeschaltet wurde. Schnell war hier der Schuldige gefunden: Bricht ein Spieler die laufende Cutscene am Ende der Mission ab, wird sie für alle Hüter abgebrochen. Das verdirbt nicht nur den Spielspaß, sondern führt bei vielen Spielern auch dazu, dass die Mission nicht als abgeschlossen gilt.

Besonders dumm für die Hüter ist, dass sie das eigentliche Finale der Saison gar nicht mehr zu Gesicht bekommen, wenn jemand anderes das Video abbricht. Es geht einfach zurück in den Orbit und nachfolgende Cutscenes werden nicht mehr gezeigt.

Zudem gibt es einen Bug, wenn die Spieler in der Quest zu schnell sind. An einer Stelle müssen eine Brücke überquert und Feinde besiegt werden. Sind die Spieler dort zu schnell, geht die Mission einfach nicht weiter. Erst war man davon ausgegangen, dass dies nur Instanzen betrifft, bei denen sich die Spieler mit Schwertern über die Brücke „teleportieren“.

Die Entwickler von Bungie untersuchen derzeit die Probleme mit der Quest. Vorerst raten sie dazu, an der Stelle mit der Brücke nicht zu schnell vorzugehen. Zudem sollen die Spieler die letzte Cutscene nicht überspringen. Darüber hinaus wurde das Power Level für die Mission von 1270 auf 1170 heruntergesetzt. So sollen mehr Spieler die Chance haben, die „Exorzistmus“-Quest abschließen zu können.

Quelle: Bungie Help, Kotaku

