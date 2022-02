Destiny 2 – Die Hexenkönigin: Die Entstehung der Glaive im neuen Dev-Diary thematisiert

Mit "Die Hexenkönigin" erscheint in der nächsten Woche die nächste große Erweiterung des Multiplayer-Shooters "Destiny 2". Mit von der Partie ist unter anderem eine neue Waffengattung in Form der Glaive, auf die im aktuellen Entwickler-Tagebuch eingegangen wird.

"Destiny 2: Die Hexenkönigin" erscheint in der nächsten Woche.

In der kommenden Woche dürfen sich Spieler und Spielerinnen des Multiplayer-Shooters „Destiny 2“ über die nächste große Erweiterung freuen, die unter dem Namen „Die Hexenkönigin“ ins Rennen geschickt wird.

Zu den gebotenen Inhalten gehört eine neue Waffengattung in Form der Glaive, mit der auf den Schlachtfeldern von „Destiny 2“ für spielerisch frischen Wind gesorgt werden soll. Kurz vor dem Release von „Die Hexenkönigin“ stellten die Macher von Bungie ein neues Entwickler-Tagebuch bereit, in dem etwas näher auf die Glaive eingegangen wird. Wie es unter anderem heißt, arbeitete ein einziger Entwickler ein ganzes Jahr an der Realisierung der Glaive.

Die Waffe fiel zunächst zu stark aus

Laut den kreativen Köpfen von Bungie sah sich das Studio zunächst jedoch mit dem Problem konfrontiert, dass die Glaive schlichtweg zu stark ausfiel und das Balancing von „Destiny 2“ gehörig durcheinander brachte. Erst nach und nach gelang es dem verantwortlichen Entwicklerteam, die Glaive anzupassen und das Balancing zu korrigieren. Wie zudem angedeutet wurde, unterscheidet sich die finale Version der Glaive zum Teil deutlich vom ursprünglichen Konzept.

Die Glaive kann vielseitig verwendet werden und eignet sich sowohl für den Nahkampf als auch den Kampf über die mittlerweile Distanz. Darüber hinaus kann ein Schild erzeugt werden, das vor allem in Momenten, in denen Mitstreiter wiederbelebt werden, von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist.

„Destiny 2: Die Hexenkönigin“ wird am kommenden Dienstag, den 22. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia veröffentlicht. Wie Bungie kürzlich bekannt gab, wurde das Add-on bereits mehr als eine Million Mal vorbestellt.

