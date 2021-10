Destiny 2 – Die Hexenkönigin: Separat erhältliche Dungeons in der Kritik

"Destiny 2: Die Hexenkönigin" erscheint 2022.

Im Februar des kommenden Jahres erscheint unter dem Namen „Die Hexenkönigin“ die neueste Erweiterung zu Bungies Multiplayer-Shooter „Destiny 2“.

Wie das Studio nun bestätigte, werden die neuen Dungeons, die im Rahmen von „Die Hexenkönigin“ den Weg in „Destiny 2“ finden, lediglich im Rahmen der Deluxe-Editionen verfügbar sein. Oder anders ausgedrückt: Wer lediglich die Standard-Versionen von „Die Hexenkönigin“ beziehungsweise des Year 5-Season-Pass erwirbt, muss auf die Dungeons verzichten, sofern er oder sie nicht gewillt ist, diese separat zu erwerben und somit ein weiteres Mal zur Kasse gebeten zu werden.

Dungeons kein Bestandteil des Season-Pass

„Wir haben einige Diskussionen über die neuen Dungeon-Inhalte gesehen und wollten klären, wie sie im nächsten Jahr geliefert werden“, sagte Community-Manager Cozmo23 in einer Reddit-Antwort. „Wenn Sie die Digital Deluxe Edition von The Witch Queen erwerben, erhalten Sie die Erweiterung, alle vier Seasons für das nächste Jahr und die beiden Dungeons. Wenn Sie die Standard Edition erwerben, können Sie immer noch auf die Deluxe Edition upgraden, um die Dungeons später zu erhalten. Wir werden euch in Zukunft auch eine separate Möglichkeit anbieten, die Dungeons zu kaufen, aber sie werden nicht in den Season Passes enthalten sein.“

Zum Thema: Destiny 2: Das „Festival der Verlorenen“ steht zur Verfügung und bringt Prämien mit sich

Eine Veröffentlichungspolitik, mit der sich die Verantwortlichen von Bungie erwartungsgemäß nur wenig Freunde machten. Vor allem auf Plattformen wie Reddit oder Twitter wird die Entscheidung, die Dungeons separat zum Kauf beziehungsweise nur im Rahmen der Deluxe-Edition anzubieten, zum Teil kontrovers diskutiert. In wie weit die Kritik der Spieler Bungie dazu bringt, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken, bleibt abzuwarten.

„Destiny 2: Die Hexenkönigin“ erscheint im Februar 2022.

Quelle: GamesRadar

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Destiny 2