Destiny 2 Die Hexenkönigin: Die Erweiterung im umfangreichen Entwickler-Video vorgestellt

In zwei Wochen erscheint mit "Die Hexenkönigin" die nächste umfangreiche Erweiterung zu Bungies Multiplayer-Shooter "Destiny 2". Vor dem offiziellen Release stellte das Studio ein frisches Entwickler-Tagebuch bereit, in dem ausführlich auf das kommende Add-on eingegangen wird.

Nach einer COVID-19-bedingten Verschiebung auf das Jahr 2022 wird „Die Hexenkönigin“, die neueste Erweiterung zum Multiplayer-Shooter „Destiny 2“, in zwei Wochen für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht.

Nachdem die Entwickler von Bungie kürzlich darauf hinwiesen, dass das in Kürze erscheinende Add-on bereits mehr als eine Million Mal vorbestellt wurde, stellte das Studio nun ein neues Video zu „Destiny 2: Die Hexenkönigin“ bereit. Dieses bringt es auf eine Laufzeit von mehr als 13 Minuten und liefert euch sowohl konkrete Details zu den gebotenen Inhalten der Erweiterung als auch frische Spielszenen, mit denen Bungie Lust auf mehr machen möchte.

Nehmt den Kampf gegen die Hexenkönigin auf

In der neuesten Erweiterung von „Destiny 2“ stellt ihr euch dem Kampf gegen die namensgebende Hexenkönigin Savathûn und seht euch dabei mit komplett neuen Widersachern konfrontiert. Hinzukommen brandneue und spannende Schauplätze, exklusive Belohnungen in Form von mächtigen Waffen und Ausrüstungsgegenständen oder neue Crafting-Features, die euch in die Lage versetzen, eure Ausrüstung weiter zu optimieren.

„Destiny 2: Die Hexenkönigin“ wird ab dem 22. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Solltet ihr vor dem Release beziehungsweise dem Kauf auf der Suche nach weiteren Eindrücken und Informationen zum neuen Add-on sein, dann werdet ihr in unserer Themen-Übersicht fündig.

