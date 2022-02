Destiny 2: Zavala-Sprecher – „Ich fragte, ob sie mich umbringen“

Lance Reddick verkörpert in „Destiny“ den Vorhut-Anführer Zavala. In einem Interview verriet der beliebte Schauspieler jetzt, dass er Bungie bei den Aufnahmen für den Charakter gefragt hat, ob sie Zavala umbringen wollen.

Was hält die Zukunft für den beliebten Charakter Zavala aus „Destiny 2“ bereit? Das fragen sich wohl nicht nur die Spieler, sondern auch sein englischer Synchronsprecher, Lance Reddick. Der ist nämlich nicht nur selber bekennender Warlock-Spieler, sondern auch einer der Lieblinge der „Destiny“-Community. Oft interagiert er mit den Spielern auf den sozialen Plattformen, teilt Memes und nimmt für die Hüter lustige Dialoge als Zavala auf.

Bei den Aufnahmen für kommende Inhalte hat sich Lance Reddick jedoch gefragt, ob Bungie etwas mit dem Titanen im Schilde führt. Das Studio deutet schon seit einer ganzen Weile an, dass ein Charakter womöglich ins Gras beißt.

Pläne und viele verschiedene Wege für Zavala

In einem Interview mit Polygon erzählte der Schauspieler kürzlich von seinen Aufnahmen als Zavala: „Bei einer meiner neueren Aufnahmesessions habe ich sie tatsächlich gefragt, ob sie mich umbringen würden.“ Bungie hätte ihm darauf eine klare Antwort gegeben, die er aus offensichtlichen Spoilergründen jedoch nicht verraten könne.

„Wir lieben es, Lance nicht nur als Synchronsprecher für uns zu haben, sondern auch als einen prominenter Hüter“, so der Game Director Joe Blackburn. „Wir haben natürlich Pläne für Zavala – er könnte viele verschiedene Wege gehen. Aber Lance ist ein ziemlich flexibler Schauspieler. Das lässt die Tür mit Zavala für uns ziemlich weit offen.“

Zavala war kürzlich bereits in Lebensgefahr. In der Saison der Auserwählten hat er sich bei einem Treffen mit der Kabal-Anführerin Caiatl beinahe eine Kugel eingefangen. Damals wurde er aber von dem wiedererweckten Uldren Sov, der als Hüter nun den Namen Crow trägt, gerettet.

Bungie deutet aber bereits seit einer Weile an, dass in „Destiny 2“ kein Charakter sicher ist. Im September 2021 kam die legendäre Pistole Spoiler-Alarm zurück in den Loot-Pool. Der Flavor-Text der Waffe lautet „Jemand wird sterben“. Laut den Entwicklern ist es kein Zufall, dass die Pistole zurück ins Spiel kam. Das letzte Mal, dass Spoiler-Alarm zu „Destiny 2“ hinzugefügt wurde, war kurz vor dem Start der Erweiterung „Forsaken“. Damals starb der Jäger-Anführer Cayde-6. Für die Community ist die Pistole seitdem ein schlechtes Omen.

