PSN Weekend Sale: Mehrere Spiele für PS5 und PS4 im Angebot

Im PlayStation Store wurde ein neuer Weekend-Sale gestartet. Welche Spiele diesmal mit dabei sind, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Ergänzend zum umfangreichen März-Sale, der am vergangenen Mittwoch gestartet wurde, lässt euch Sony auch am Wochenende ein paar Euro sparen. Der obligatorische Weekend-Sale ist da.

Ein Teil des Sales ist der Shooter „Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction“, den ihr nach dem Kauf sowohl auf der PS4 als auch in einer optimierten Version auf der PS5 spielen könnt. Statt 49,99 Euro zahlt ihr dafür im Angebotszeitraum, der am 22. März 2022 endet, nur 32,49 Euro.

Falls es euch nach mehr Inhalten dürstet, könnt ihr ebenfalls die Deluxe Edition von „Tom Clancy’s Rainbow Six“ erwerben. Sie kostet im Zuge des aktuellen PSN-Sales nur 41,99 statt 59,99 Euro. Informationen zu den Zusatzinhalten sind im verlinkten Produkteintrag aufgeführt.

Doom, Watch Dogs und mehr

Ein weiterer Bestandteil des Weekend-Sales ist „DOOM Eternal“ in der Standard-Edition. Bis zum oben genannten Termin müssen Käufer dafür im PlayStation Store nur 15,99 statt 39,99 Euro bezahlen, was einem Rabatt in Höhe von 60 Prozent entspricht.

Wie wäre es mit einer PartieIm Zuge des Wochenend-Sales im PlayStation Store bekommt ihr den Ubisoft-Titel 72 Prozent günstiger für 19,59 statt 69,99 Euro. Diekönnt ihr für 34,99 statt 99,99 Euro erwerben und spart am Ende 65 Prozent.

Auch verschiedene Bundles sind im Angebot. Für 45,49 statt 129,99 Euro könnt ihr aktuell ein Paket bestehend aus „Assassin’s Creed Valhalla“ und „Immortals Fenyx Rising“ erwerben. Der gleiche Preis und Rabatt gilt für das Paket bestehend aus „Assassin’s Creed Valhalla“ und „Watch Dogs: Legion“.

„Monopoly Madness“ könnt ihr obendrauf packen. Hier sind es am Wochenende nur 19,49 statt 29,99 Euro. „Assassin’s Creed Odyssey“ bekommt ihr im Zuge des jüngsten Sales für 17,49 statt 69,99 Euro.

Die Bestandteile des Weekend-Sales findet ihr ebenfalls in einer eigens eingerichteten Übersicht im PlayStation Store.

Falls diesmal nichts für euch dabei ist, könnte ein Blick auf den großen März-Sale lohnenswert sein. Er ging am vergangenen Mittwoch an den Start und umfasst rund 500 Angebote.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren