Soundfall: Looter-Shooter mit Ohrwurmcharakter

Sowohl Rhythm-Games als auch Looter-Shooter sind in der Videospiellandschaft nun wirklich keine Seltenheit. Doch ein Spiel, das beide Qualitäten miteinander vereint? "Soundfall" will genau das und lockt mit seinen heißen Beats und knackigen Waffen Freunde von guter Musik und schneller Action.

Fetzige Musik, eine große Auswahl an Waffen und knallharte Action: Das und noch viel mehr verspricht die knallbunte Mischung aus Rhythm-Game und Looter-Shooter namens „Soundfall“. Mit poppiger Comicgrafik und fetten Beats dürfte der Titel Genre-Fans zusammenbringen und begeistern.

Angekündigt wurde „Soundfall“ eigentlich schon 2018 und hatte nur ein knappes Jahr später erscheinen sollen. Daraus ist offensichtlich nichts geworden, doch jetzt meldet sich die Kombination aus Rhythm-Game und Topdown-Shooter zurück und möchte im Frühjahr die digitalen Videospielshops bevölkern.

Soundfall: Der Ton macht die Musik – und das Gameplay

Ihr schlüpft in die Rolle der musikliebenden Melody, die sich in die Welt von Symphonia verirrt. Während sie zwischen tanzenden Pflanzen und musikalischen Monstern nach einem Weg zurück in ihre Heimat sucht, gerät sie schon bald ins Visier der harmoniehassenden Bösewichtin und ihren Streitkräften der Dissonanz.

Dabei erkundet ihr mit einem zunächst schmalen, aber nach und nach mächtiger werdenden Waffenarsenal Symphonia und ballert euch durch verzweigte Dungeons in bester Twinstick-Shooter-Manier, während „Soundfall“ euch nicht nur eine Menge Loot sondern auch mitreißende Beats an den Kopf wirft: Führt ihr eure Aktionen im Takt der Musik aus, werden sie noch stärker!

„Soundfall“ ist aber auch ein Zahlenspiel: Ihr könnt einen von fünf Helden spielen, die mit unterschiedlichen Instrumenten und Waffen in den Ring steigen, während ihr die zehn Gebiete von Symphonia erkundet. Und wer keine Lust hat, sich alleine ins Abenteuer zu stürzen, kann sich mit bis zu drei weiteren Spielern zusammentun.

Weitere Meldungen zu Soundfall:

Der neue Trailer gibt bereits einen ersten Vorgeschmack auf die mitreißende Musik, die euch in „Soundfall“ erwartet. Doch wer das Spiel auf dem PC ersteht, darf laut der Steam-Seite des Titels sogar seine eigene Musik importieren und erschafft so völlig neue Level.

„Soundfall“ will noch im Frühjahr 2022 die Bühnen der Welt betreten und plant seinen Auftritt auf der PlayStation 4 und 5, der Xbox One und Xbox Series, der Nintendo Switch und dem PC via Steam und Epic Games Store. Was die Konzerttickets kosten, ist aber noch nicht bekannt.

Weitere Meldungen zu Soundfall.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren