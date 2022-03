Warframe: Wöchentliche Extras & Belohnungen zum neunten Geburtstag

In diesen Tagen feiert der von Digital Extremes entwickelte Free2Play-Shooter "Warframe" seinen mittlerweile neunten Geburtstag. Wie das kanadische Studio bekannt gab, wird das Jubiläum in den nächsten Wochen mit verschiedenen Extras und Boni begangen.

Nach wie vor erfreut sich Digital Extremes‘ Free2Play-Multiplayer-Shooter „Warframe“ großer Beliebtheit und wird in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit Updates und neuen Inhalten versehen.

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die Entwickler von Digital Extremes darauf hin, dass „Warframe“ in diesen Tagen das mittlerweile neunte Jubiläum feiert. Begangen wird der Geburtstag des Free2Play-Titels mit verschiedenen Extras und exklusiven Inhalten, die im Laufe der kommenden Wochen freigeschaltet werden. Los geht es bereits in dieser Woche.

Enden werden die Feierlichkeiten zum neunten Geburtstag von „Warframe“ Ende April.

Anbei die offizielle Übersicht über die kommenden Extras und Inhalte.

Woche 1: Ab sofort

Dex Sybaris + Weapon Slot

Dex Nouchali Syandana

Wochenend-Credit-Booster

Woche 2: Montag, 4. April 2022

Dex Furis + Weapon Slot

Excalibur Dex Skin

Wochenend-Affinity-Booster

Woche 3: Montag, 11. April 2022

Dex Dakra + Weapon Slot

Dex Raksaka Armor

Wochenend-Credit-Booster

Woche 4: Montag, 18. April 2022

Liset Dex Skin

Excalibur Dex Glyph

Wochenend-Affinity-Booster

Woche 5: Montag, 25. April 2022

Rhino Dex Skin

Excalibur Dex Noggle

Weekend Credit and Affinity Booster

Darüber hinaus steht mit „Angels of the Zariman“ bereits die nächste Erweiterung von „Warframe“ in den Startlöchern. Das Add-on erscheint im nächsten Monat und ebnet unter anderem zwei frischen Spiel-Modi, neuen Quests sowie weiteren Geschichten den Weg ins Spiel.

