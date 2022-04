River City Saga – Three Kingdoms: Beat ‚em Up-Reihe findet den Weg ins alte China

Arc System Works hat in Kooperation mit dem Entwicklerstudio APlus Games das Actionspiel „River City Saga: Three Kingdoms“ für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) angekündigt. Die Veröffentlichung soll bereits am 21. Juli 2022 zum Preis von 29,99 Euro erfolgen.

China wird auf links gedreht

Die Entwickler verbinden die „River City“-Reihe mit der Geschichte der „Romance of the Three Kingdoms“-Spiele, sodass die Charaktere ins alte China reisen, um Chaos zu verursachen. Der Held Guan Yu versucht die ereignisreichen Zeiten der späten Han-Dynastie zu überleben, während die anderen bekannten Charaktere als Generäle, Taktiker und in weiteren Positionen in Erscheinung treten.

Trotz des historischen Kontextes muss man nicht auf die humorvolle Art der Reihe verzichten und kann sich auch auf klassische Beat ‚em Up-Action freuen, während man sich von der Rebellion der gelben Turbane bis zur Schlacht der Roten Klippen kämpft. Durch miteinander verbundenen Gebieten bekommt man auch eine massive Spielwelt geboten, sodass man auch Dörfer und Städte finden kann, um sich dort umzuschauen und einzukaufen. In den Kämpfen kann man auch taktische Manöver einsetzen, die alle Feinde auf dem Bildschirm beeinflussen. Wenn man sie in bestimmten Gebieten einsetzt, kann man auch Geheimräume und -passagen entdecken.

Die Spieler können neben dem eigentlichen Story-Modus auch einen Vier-Spieler-Modus genießen, der sowohl lokal als auch online zur Verfügung steht. Zehn Stages mit mächtigen Bossen werden auf die Spieler warten. Ein erster Trailer gewährt bereits einen Eindruck von „River City Saga: Three Kingdoms“:

